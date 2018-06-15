Receita libera 1º lote de restituição do Imposto de Renda para 47 mil no ES

Dinheiro: 1º lote da restituição do Imposto de Renda foi liberado Crédito: Pixabay

A Receita Federal pagou nesta sexta-feira (15) o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 (ano-base 2017). Foram liberados R$ 85 milhões que já estão disponíveis para serem sacados nos bancos pelos 47.196 moradores do Espírito Santo beneficiados no primeiro bloco de restituições do Leão.

No país, foram beneficiados, ao todo, 2,482 milhões de contribuintes, com um valor total de R$ 4,8 bilhões. Essa primeira leva de devoluções - dedicada aos grupos com prioridade de recebimento - inclui idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência ou doença grave. Também contempla devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Segundo a Receita Federal, em todo o país 228.921 pessoas com mais de 80 anos vão receber a restituição neste primeiro lote, assim como 2,1 milhões de pessoas entre entre 60 e 79 anos e 153.256 cidadãos com alguma deficiência física ou mental ou doença grave.

No Espírito Santo, são 47.196 contribuintes contemplados com um valor total de R$ 85.854.523,33 restituído pelo Leão.

CADÊ O DINHEIRO?

O dinheiro foi creditado na conta-corrente ou na caderneta de poupança indicada pelo contribuinte na declaração do IR.

Se a restituição já tiver sido liberada, mas o valor não estiver depositado na conta sugerida, o contribuinte deverá procurar uma agência do Banco do Brasil (BB) para fazer a retirada. Será preciso levar um documento de identidade e o CPF. Em caso de dúvida, deve ligar para a central de atendimento da instituição, pelo telefone 4004-0001 (capitais) ou pelo 0800-729-0001 (demais localidades).

idg.receita.fazenda.gov.br). A restituição fica disponível para saque no banco durante um ano. Se não fizer o resgate nesse prazo, o contribuinte deverá fazer o requerimento pelo Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, no site da Receita Federal ().

COMO CONSULTAR

idg.receita.fazenda.gov.br) ou pelo Receitafone 146. Será preciso ter o número do CPF em mãos. Os interessados poderão conferir se suas devoluções já foram liberadas por meio do site do Fisco () ou pelo Receitafone 146. Será preciso ter o número do CPF em mãos.

CORREÇÃO

Vale destacar que o valor da restituição é liberado com correção pela taxa básica de juros (Selic), de 1,52%, referente ao período de maio a junho de 2018. Nos casos das devoluções referentes aos lotes residuais de 2008 a 2017, as correções vão variar de 9,35% (para o lote residual referente ao ano passado) a 103,64% (para as restituições esperadas há dez anos).

VEJA O CALENDÁRIO

Próximos pagamentos

2º lote - 16/07/2018

3º lote - 15/08/2018

4º lote - 17/09/2018

5º lote - 15/10/2018

6º lote - 16/11/2018

7º lote - 17/12/2018