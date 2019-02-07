Home
Receita abre consulta a lotes da malha fina do IR nesta sexta (08)

Ao todo, serão desembolsados R$ 401 milhões para 142,6 mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações de 2008 a 2018, mas regularizaram as pendências com o Fisco