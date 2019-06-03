Home
>
Economia (BR)
>
Proibida oferta de empréstimo para aposentados por telefone no ES

Proibida oferta de empréstimo para aposentados por telefone no ES

Medida, aprovada pela Assembleia Legislativa, prevê que banco que descumprir medida será multado em R$ 5,1 mil. Objetivo é reduzir superendividamento de aposentados