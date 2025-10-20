Home
Programa para reformar casa vai ter financiamento a partir de R$ 5 mil

Programa para reformar casa vai ter financiamento a partir de R$ 5 mil

Governo federal lançou o Reforma Casa Brasil que, inicialmente, vai atender moradores de capitais e municípios com mais de 300 mil habitantes

Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:37

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, na tarde desta segunda-feira (20), o programa Reforma Casa Brasil que, inicialmente, vai atender moradores de capitais e municípios acima de 300 mil habitantes, ou outros tipos de arranjos populacionais de porte semelhante, com financiamentos a partir de R$ 5 mil. 

Governo federal lançou o Reforma Casa Brasil que, inicialmente, vai atender moradores de capitais e municípios com mais de 300 mil habitantes

Programa para reformar casa vai ter financiamento a partir de R$ 5 mil

Conforme informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os beneficiários serão divididos em três faixas: as duas primeiras poderão fazer financiamentos a partir de R$ 5 mil, com pagamento em até 60 meses. O valor das parcelas estará limitado a 25% da renda das famílias beneficiadas.

A faixa um corresponde a famílias com renda de até R$ 3,2 mil e terá juros mensais de 1,17%. A faixa dois é composta por famílias que recebem entre R$ 3.201 e R$ 9,6 mil, com juros mensais de 1,95%.

Coluna Juarez Soares - Por que a construção civil cresceu 9,7% em 2021?
Financiamento para reforma da casa terá juro a partir de 1,17% Crédito: Freepik

Já a última faixa contém os que recebem mais de R$ 9, 6 mil. Neste grupo, as condições serão estabelecidas pela Caixa Econômica Federal, que fornecerá valores de financiamento a partir de R$ 30 mil, com prazo de pagamento até 180 meses e taxa segundo o valor do crédito.

Os beneficiários do Reforma Casa Brasil poderão fazer os financiamentos através do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal a partir do dia 3 de novembro. Segundo a Secom, o crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.

Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ao todo serão ofertados R$ 40 bilhões de crédito habitacional pelo programa. O novo programa é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação nas edificações.

Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

O programa contará com R$ 30 bilhões do Fundo Social e mais R$ 10 bilhões disponibilizados pela Caixa por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), totalizando R$ 40 bilhões em financiamentos destinados a melhorias habitacionais dentro da iniciativa.

