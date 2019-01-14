Profissões de nível médio pagam até R$ 5 mil mensais

Dayana Dezan tem 12 anos de carreira e diz que a qualificação foi importante para seu crescimento Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a crescente demanda do mercado de trabalho e a busca pela qualidade na formação, profissionais de níveis médio e técnico já ganham salários mais altos do que muitos trabalhadores com ensino superior. Mesmo com o nível de escolaridade menor, há quem alcance uma remuneração de R$ 5 mil, dependendo da atividade.

É o que acontece, por exemplo, com quem tem cursos técnicos em Automação, Mecânica e Eletrotécnica. De acordo com especialistas, o salário vai depender do ramo de atuação, da experiência e das especializações feitas por esses profissionais.

A psicóloga Eliana Machado conta que precisa selecionar dois técnicos em Eletrotécnica com a certificação NR-10 e não consegue preencher as oportunidades porque há dificuldade em encontrar profissionais com esse tipo de certificação. “Além do curso técnico, o profissional precisa fazer outras qualificações para aumentar as chances de ter um salário maior”, destaca.

Profissionais de recursos humanos garantem que as oportunidades com maiores salários estão no ramo industrial. “Conheço técnicos gerenciais de programação e manutenção que recebem mais de R$ 5 mil por mês. São aqueles que têm bagagem suficiente para conseguir ganhos maiores por estarem em nível gerencial. Eles, por exemplo, coordenam paradas estratégicas da usina. Quanto mais específico for o conhecimento, mais chance de ter uma boa remuneração. O mercado tem muitas pessoas formadas, mas poucas qualificadas para as novas demandas das empresas”, ressalta a coordenadora de recrutamento e seleção, Ludmila Ribeiro.

Outro ramo onde podem ser encontrados bons salários para nível médio é o de Tecnologia da Informação. Um programador, que não precisa ter nível superior, conforme as certificações que possuir no currículo, também pode ter ganhos maior do que R$ 5 mil.

O mesmo vencimento pode se pago também para um vendedor, cuja exigência é ter o nível médio. Se a atuação for em loja de shopping, esse salário pode chegar a R$ 2,5 mil, mas se o profissional for um vendedor técnico, pode receber até R$ 5 mil.

Já os técnicos em Edificações, de Segurança do Trabalho e Petróleo e Gás podem ter ganhos que ultrapassam os R$ 4 mil.

Crescimento

A técnica em Edificações de uma construtora, Dayana Dezan Belshoss, 30 anos, já tem 12 anos de carreira e durante esse período conseguiu ser promovida e, consequentemente, ter reajustes no seu salário.

“Quando escolhi o curso, essa formação técnica estava em alta e era bastante procurada. Comecei na empresa como estagiária e um ano depois fui contratada. Já trabalhei em canteiro de obra e hoje trabalho no escritório, na área de projetos. Valeu muito a pena a minha escolha, a empresa foi me qualificando e eu adquiri conhecimento”, comenta.

ESPECIALIZAÇÕES E IDIOMAS SÃO DIFERENCIAIS

Profissional soldador é um dos mais requisitados pelas empresas no Estado Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Para garantir uma boa remuneração, o profissional deve ficar atento ao que o mercado valoriza. Isso inclui, além do diploma, outras especializações, experiências e até conhecimento em outras línguas.

“Dependendo da área de atuação, até um terceiro idioma pode ser um diferencial. É bom lembrar que é necessário ter uma boa conversação e escrita para atender os clientes estrangeiros e saber ler o manual do maquinário, por exemplo. A qualificação complementar é fundamental para conquistar uma posição de destaque”, avalia a psicóloga Eliana Machado.

A presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos, lembra que o Espírito Santo concentra grandes indústrias, com demanda variada de profissionais técnicos.

“Há uma carência desses trabalhadores dentro das companhias. Quem escolhe essas carreiras precisa estar disposto a adquirir habilidades e conhecimentos que tenham a ver com o que as companhias necessitam”, diz.

Kátia lembra que as empresas buscam pessoas que tenham um perfil comportamental adequado e condizente com os valores da companhia, que saibam se relacionar em equipe, ouvir e dispostas a aprender.

A psicóloga Maria Rita Sales Régis acrescenta ainda que quem tem boa formação, postura resolutiva e disposição para trabalhar consegue se sair melhor na disputa por uma vaga e, uma vez dentro da empresa, crescer na carreira.

Já o diretor regional do Senai, Mateus de Freitas, destaca a importância desse tipo de profissional dentro das companhias. “Este é um trabalhador bastante relevante. No Espírito Santo, eles têm espaço no segmento metalmecânico, por exemplo”, diz o diretor, ao acrescentar ainda que o segmento da indústria de alimentos também está crescendo e demandando profissionais mais qualificados.

Segundo a coordenadora de RH, Jeany Nascimento, uma das características que favorece para que esses profissionais tenham uma expectativa salarial maior está ligada ao tempo de experiência e ao conhecimento específico que eles possuem, independentemente de terem formação técnica ou não.

“O vendedor técnico, por exemplo, é um profissional que tem técnicas em venda, mas que também possui domínio do produto. Ele sabe responder sobre questões técnicas, presta suporte e aplica o treinamento quanto à sua funcionalidade. Seja qual for a área de atuação desse trabalhador, é importante estar sempre atualizado”, aponta.

CONFIRA AS REMUNERAÇÕES

Soldador

Em início de carreira, pode receber, em média, até R$ 2 mil. Os ganhos podem chegar a R$ 3 mil quando há mais experiência.

Programador

Esse profissional não precisa ter formação técnica, apenas algumas certificações exigidas pelo ramo de informática. Os ganhos variam de R$ 1,8 mil a

R$ 5 mil.

Técnico em Informática

A remuneração varia entre R$ 1,2 mil e R$ 2,2 mil.

Técnicos em Edificações

A remuneração pode variar de R$ 1,3 mil a R$ 4 mil.

Técnico em Segurança do Trabalho

Os ganhos variam de R$ 2 mil a R$ 4,5 mil.

Técnico em Meio Ambiente

Esses profissionais recebem, em média, R$ 3 mil.

Técnico em Mecânica

Salário inicial varia de R$ 1.300 a R$ 1.500. Com experiência, pode variar de R$ 3,5 mil a

R$ 5 mil.

Técnico em Automação

A remuneração inicial varia de R$ 1.300 a R$ 1.500. Com experiência, pode variar de R$ 3,5 mil a R$ 5 mil.

Técnico em Eletrotécnica ou Metalurgia

Salário inicial varia de R$ 1.300 a R$ 1.500. Com experiência, pode chegar a R$ 5 mil.

Técnico em Planejamento e Manutenção

A remuneração pode chegar a R$ 5 mil.

Técnico em Logística

O profissional começa a carreira ganhando, em média, R$ 1,9 mil, podendo chegar a R$ 3 mil.

Técnico em Petróleo

Em início de carreira, o salário gira em torno de R$ 1,8 mil, com possibilidade de aumentar. É possível que a remuneração chegue a R$ 4 mil. Só para se ter uma ideia, na Petrobras o profissional recebe R$ 4,5 mil.

Vendedor

O cargo exige apenas o nível médio e, dependendo de local, pode ganhar, em média, R$ 2,5 mil. Se esse profissional for um vendedor técnico, chega a ganhar R$ 5 mil.

Técnico em Alimentos

A remuneração pode variar de R$ 2 mil a R$ 3 mil.