Profissionais raros e mais valorizados

Para o engenheiro da computação Clebson Joel, de 32 anos, empresas querem profissional com capacidade de analisar dados Crédito: Fernando Madeira

Proatividade, foco em resultado, equilíbrio emocional e engajamento. Essas são apenas algumas características difíceis de se encontrar nos profissionais e que foram apontadas por dez empresários e executivos de grandes empresas do Espírito Santo. Os empreendedores ouvidos pela reportagem são de diversos segmentos, como comércio, indústria, educação, saúde e construção civil.

Segundo eles, as contratações são feitas, em grande parte, por questões técnicas, mas os trabalhadores acabam sendo desligados das companhias por conta do comportamento.

Para o diretor executivo da Totvs no Espírito Santo, Eduardo Couto, o profissional mais difícil de encontrar é aquele que tem estabilidade emocional, ou seja, a capacidade de conviver com frustrações, derrotas e opiniões diferentes.

Normalmente, na hora das contratações o foco fica na experiência e na formação do futuro colaborador. O dia a dia tem nos mostrado que esse não é mais o caminho. Nos últimos quatro anos passamos a observar mais o lado comportamental desse indivíduo. Desenvolvi um método de entrevista fora do convencional que consegue extrair o perfil emocional desse candidato, destaca.

O gerente de Pessoas da Unimed Vitória Cosme Peres concorda que o maior problema está no lado emocional dos colaboradores. A dificuldade de lidar com as emoções no lado pessoal atrapalha o profissional, avalia Peres.

Já o gerente-geral de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança da ArcelorMittal Tubarão, Rodrigo Gama, lembra que a indústria passa por uma grande transformação. Com tecnologias cada vez mais modernas, as empresas querem pessoas que saibam selecionar, compilar e usar dados de maneira integral. A visão técnica é muito importante para as novas tecnologias.

O engenheiro da computação da siderúrgica, Clebson Joel Mendes de Oliveira, de 32 anos, avalia que um bom profissional precisa decifrar os dados, ter o pensamento analítico, além de conseguir encontrar soluções para problemas.

No comércio, existem vagas de trabalho, mas as pessoas não estão atualizadas com as novas demandas do mercado. O grau de instrução até aumentou. No entanto, as pessoas não perceberam que a forma de lidar com clientes mudou. O consumidor chega muito mais informados e quer atenção, destaca do diretor executivo da Sipolatti, Cláudio Sipolatti.

ENGAJAMENTO

Cláudio Sipolatti

Diretor executivo das Lojas Sipolatti

Setor: comércio

Características raras: engajamento e comprometimento com resultado.

O nível de escolaridade aumentou, porém os profissionais não se atualizaram quanto às novas demandas do mercado. Falta engajamento, responsabilidade com o resultado e o cuidado de perceber que o consumidor também mudou.

RACIOCÍNIO

Marcelo Sartório

Diretor do Grupo Prime

Setor: concessionária e postos de combustíveis.

Características raras: capacidade de raciocínio e de desenvolvimento e proatividade.

Qualquer que seja a função, é necessário ter iniciativas básicas como proatividade e a capacidade de se autodesenvolver e crescer junto com a empresa. É preciso ainda ter empatia e espírito de coletividade.

MULTITAREFAS

Rodrigo Gama

Gerente-geral de gestão de pessoas da ArcelorMilttal

Setor: siderurgia.

Características raras: selecionar e compilar dados e visão multitarefa.

A indústria passa por uma grande transformação e os profissionais precisam selecionar, compilar e usar os dados de maneira integral, ou seja, precisam ter capacidade analítica. Ter outro idioma continua forte.

BOM EMOCIONAL

Cosme Peres

Gerente de Pessoas da Unimed Vitória

Setor: saúde.

Características raras: inteligência emocional e capacidade de gerenciar conflitos.

A falta de inteligência emocional é o grande desafio do RH. Isso ocorre principalmente com a nova geração, que tem dificuldade de gerenciar conflitos, de lidar com frustrações e obstáculos que eventualmente podem ocorrer.

GESTOR

Pedro Zamborlini

Proprietário da Dacaza Construtora.

Setor: construção civil.

Características raras: profissionais que saibam gereniar e reduzir custos.

PROATIVO

Fabiana Fabris

Gerente geral da Le Chocolatier

Setor: alimentação.

Características raras: profissional comprometido, proativo e com boa comunicação.

Falta comprometimento. As pessoas não entendem que quanto mais se dedicarem, mas vão vender e mais vão ganhar. Nas lojas, a remuneração vai ser proporcional à dedicação. Além disso, falta proatividade e dinamismo.

MOTIVAÇÃO

Eduardo Couto

Diretor da Totvs no ES

Setor: tecnologia da informação.

Características raras: estavilidade emocional, confiança, motivação e resiliência.

O mais difícil é encontrar um profissional que tenha estabilidade emocional. Às vezes, o simples fato de trabalhar sobre pressão já é motivo para desmotivação. É preciso ainda ter capacidade para conviver com várias gerações.

COMPROMISSO

José Luiz Dantas

Presidente da mantenedora da UVV

Setor: educação

Características raras: ollhar multitarefa e comprometimento a médio prazo.

Hoje em dia não existe mais um profissional que seja especialista em uma determinada área, ele precisa ter multi-habilidades. Outro problema é a ansiedade. Muitos não têm paciência de esperar as coisas acontecerem.

ALINHADO

Vanessa Rego

Gerente de Recursos Humanos da Vale

Setor: mineração.

Características raras: valores pessoais alinhados com o da empresa.

As competências técnicas são fáceis de desenvolver. Buscamos pessoas que tenham seus valores alinhados com os da empresa. É essencial ter autoconhecimento para saber contribuir com o da companhia.

EMPATIA

Luiz Coutinho

Diretor presidente da Rede Extrabom

Setor: supermercado

Características raras: gostar de gente, atender, servir e vontade de crescer.

Na parte operacional da empresa, o profissional ideal é aquele que demonstra gostar de gente, gostar de servir e ter ambição de crescer na empresa. Quanto encontramos isso se reflete no ponto de vendas.

O PERFIL DE TRABALHADOR QUE O MERCADO QUER

Pesquisa revela as características que cada profissional precisa ter de acordo com a área em que atua. Flexibilidade, idioma, senso de dono são algumas habilidades que fazem parte dessa lista. O estudo foi desenvolvido pela Robert Half, empresa de consultoria de recursos humanos.

Conforme a análise, a área de Engenharia, por exemplo, precisa de pessoas que tenham inglês, senso de dono, flexibilidade, bom relacionamento interpessoal, entre outras habilidades.

Depois do período de crise, a melhora da economia começa a refletir diretamente em uma importante área das empresas: o departamento financeiro. O estudo revela que o profissional do setor de Finanças e Contabilidade precisar ter visão estratégica, boa comunicação, capacidade de influenciar, entre outros.

A gerente sênior de recrutamento da Robert Half, Flávia Alencastro, avalia que as perspectivas econômicas estão melhores e que o volume de vagas de emprego deverão aumentar no próximo ano. No entanto, as organizações estão procurando balancear o conhecimento, a língua estrangeira e o lado comportamental dos candidatos.

A instabilidade provocou muitos desligamentos e agora com a retomada as empresas estão mais rigorosas na hora de buscar um profissional. Elas continuam priorizando contratar pessoas que passaram por instituições de ensino fortes, que tenham uma carreira estável, com bom nível de inglês, entre outros pontos. Quem troca muito de emprego não é bem visto. É claro que é necessário oxigenar a carreira, mas é preciso ter estabilidade e apresentar resultados concretos, destaca.

O QUE O MERCADO BUSCA

Engenharia

Habilidades demandadas

1) Inglês

2) Comunicação

3) Senso de dono

4) Flexibilidade

5) Perfil analítico

6) Orientado a resultados

7) Bom relacionamento interpessoal

8) Conhecimento do negócio

Finanças e contabilidade

Habilidades demandadas

1) Visão estratégica

2) Boa comunicação

3) Dinamismo

4) Capacidade de influenciar

5) Idiomas

Jurídico

Habilidades demandadas

1) Visão de negócios

2) Perfil comercial

3) Senso de dono

4) Conhecimento em tecnologia

5) Inovação

Mercado financeiro

Habilidades demandadas

1) Perfil inovador

2) Visão estratégica

3) Boa comunicação

4) Inglês

Recursos Humanos

Habilidades demandadas

1) Foco no negócio

2) Senso de dono

3) Papel estratégico

4) Multitarefa

Seguros

Habilidades demandadas

1) Perfil inovador

2) Visão estratégica

3) Boa comunicação

4) Inglês

Tecnologia

Habilidades demandadas

1) Visão estratégica

2) Boa comunicação

3) Idiomas

Venda e marketing

Habilidades demandadas

1) Coordenador de marketing digital

2) Analista de inteligência de mercado

3) Key account, ou seja, bom relacionamento com o cliente procurando exceder suas expectativas e se alinhas com seus valores