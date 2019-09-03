Produção industrial cai 0,3% em julho, segundo IBGE

O setor de bebidas apresentou queda de 4% Crédito: Reprodução/Pixabay

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda chegou a 2,5%. Economistas ouvidos pela agência Bloomberg previam alta de 0,5% na relação junho e julho de 2019 e queda de 1,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Na divulgação também foi atualizado o dado de junho, revisado para pior, em contração de 0,7% sobre maio, ante queda estimada anteriormente de 0,6%.

Entre os 26 segmentos pesquisados pelo instituto, 11 deles tiveram quedas na relação junho e julho, com destaque para produtos químicos (-2,6%), bebidas (-4%) e produtos alimentícios (-1%).

Na outra ponta, o ramo cuja alta chamou atenção foi o da indústria extrativa (6%), que teve o terceiro avanço consecutivo e acumula expansão de 18,5% nesse período. No começo do ano, no entanto, essa mesma área acumulou quedas sequenciais após a tragédia em Brumadinho (MG)

Outro impacto positivo veio do setor de máquinas e equipamentos (6%), produtos farmacêuticos (6,5%) e de veículos automotores (1,5%).

Na medida acumulada em 12 meses, o percentual fechou mais uma vez em queda, de 1,3%, dando sequência ao movimento decrescente.