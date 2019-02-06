Home
Produção de veículos cai 10% em janeiro

Segundo balança divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram fabricados 196,8 mil unidades no último mês, contra 218,7 mil em janeiro do ano passado