Produção de bens de capital sobe 0,5% em maio ante abril

Aquisição de bens em leilões judiciais Crédito: Pixabay/Divulgação

A produção da indústria de bens de capital teve alta de 0,5% em maio ante abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . Na comparação com maio de 2018, o indicador mostrou aumento de 22,2%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF).

No ano, houve elevação de 1,9% na produção de bens de capital. No acumulado em 12 meses, a taxa ficou positiva em 4,2%.

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou queda de 1,8% na passagem de abril para maio. Na comparação com maio de 2018, houve alta de 14,9%. No ano, a produção de bens de consumo subiu 1,7%. No acumulado em 12 meses, o aumentou foi de 1,0%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de maio foi de recuo de 1,4% ante abril. Em relação a maio de 2018, houve alta de 28,0%. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve redução de 1,6% na produção em maio ante abril. Na comparação com maio do ano passado, a produção cresceu 11,4%.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção teve expansão de 1,3% em maio ante abril. Em relação a maio do ano passado, houve uma elevação de 2,3%. No ano, os bens intermediários tiveram redução de 2,0%. Em 12 meses, houve diminuição de 0,9% na produção.

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve queda de 0,4% em maio.

REVISÕES

O IBGE revisou o resultado da produção de bens de capital em abril ante março, de 2,9% para 3,1%. A taxa de março ante fevereiro saiu de 0,5% para 0,7%.