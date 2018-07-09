Produção de alimentos orgânicos é prioridade

Diferentemente do Projeto de Lei nº 6.299/2002, que pretende facilitar o licenciamento de agrotóxicos, os produtores capixabas querem tornar suas produções cada vez mais livres desses produtos. Milhares de agricultores capixabas querem deixar para trás a marca de um dos maiores consumidores de agrotóxicos do país.

Segundo dados do Atlas: Geografia e Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Européia, em todo o Estado 34,9 mil propriedades rurais usam o defensivo, o que representa 41,38% das propriedades.

Em média, por ano, de 2012 a 2014, o Espírito Santo utilizou 6,7 mil toneladas de agrotóxicos. Sendo que, a cada hectare de plantio, foram usados 2,66 quilos.

Segundo o presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar (CAF) de Cachoeiro de Itapemirim, Marcos Souza, essa realidade está mudando. Dos 143 cooperados, oito já são produtores orgânicos certificados e 30 estão mudando seu plantio para o sistema agroecológico. Queremos uma produção cada vez mais limpa e sem agrotóxicos, disse.

Já na Cooperativa da Agricultura Familiar de Cariacica (CAFC), 15 dos 60 cooperados têm selo verde e mais 20 estão trabalhando para conseguir o documento. Hoje, 60% da produção da cooperativa são orgânicas. Queremos, nos próximos 3 anos, chegar a 100%, conta o presidente da CAFC, Davi Barcelos.