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Processadora de cartões de crédito brasileira quer lançar ações em NY

Empresa tem entre acionistas a Gávea Investimentos, de Armínio Fraga, e Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 13:41

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 13:41

- Crédito: Reprodução
A empresa de processamento de cartões de crédito e débito Stone Pagamentos SA está planejando uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York no segundo semestre do ano, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.
O objetivo da operação é angariar fundos para competir com os rivais maiores Cielo e a Rede, divisão do Itaú Unibanco.
A empresa, controlada pelos fundadores André Street e Eduardo Pontes, tem entre seus acionistas minoritários a empresa britânica de aquisição Actis LLP e a brasileira Gávea Investimentos. Outros acionistas incluem a Madrone Capital Partners, uma empresa de investimentos com sede nos EUA que gerencia parte da fortuna da família Walton  principal proprietária do gigante de varejo Wal-Mart Stores Inc, e três dos fundadores do 3G Capital, que é dona da AB Inbev: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
A Stone discutiu com os bancos de investimento uma transação na qual a empresa levantaria recursos e alguns acionistas venderiam parte de suas participações, acrescentaram as fontes, pedindo anonimato porque as negociações ainda são sigilosas. A Stone ainda não contratou assessores.
A Stone, Gávea e Madrone não comentaram imediatamente. Actis não quis comentar.

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