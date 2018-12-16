Primeira variedade capixaba de milho para plantio orgânico

Espigas de milho orgânico, colhidas em Domingos Martins, não receberam nenhum tipo de agrotóxico Crédito: Divulgação

Versátil na culinária e fonte de renda para muitos agricultores, o milho tradicionalmente plantado no Estado ganhou uma nova versão que possibilitará um plantio orgânico com maior produtividade e resistência às pragas. A expectativa é de que as espigas livres de agrotóxicos cheguem ao consumidor já no próximo ano.

A ES-204 Imperador, como foi chamada a nova variedade de milho, é a primeira capixaba desenvolvida para ser cultivada sem o uso de agrotóxicos. Atualmente os agricultores do Estado já realizam o plantio de milho de forma orgânica, porém, as lavouras têm produtividade inferior se comparadas àquelas plantadas no sistema tradicional de cultivo  utilizando agrotóxicos  e são mais suscetíveis a pragas e infestações.

A variedade capixaba foi desenvolvida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A estimativa é de que cerca de 400 produtores plantem esse milho em 2019.

A maior parte das sementes de milho disponíveis no mercado para o plantio é transgênica. Essas sementes são proibidas na agricultura orgânica porque não há como saber a qualidade do material e se a planta que originou os grãos foi exposta a algum tipo de agrotóxico, comenta Jacimar Luis de Souza, um dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa.

Para chegar a essa nova variedade, os técnicos do Incaper selecionaram material genético  os melhores grãos das melhores espigas  de sementes crioulas durante quase 30 anos. Desde 1990 realizamos o plantio de sementes crioulas de milho de forma orgânica. A cada ano fazíamos uma colheita e selecionávamos os melhores grãos para ter um milho com alta produtividade e também resistência a doenças, explica.

BENEFÍCIOS

A nova variedade de milho tem alta produtividade, boa estabilidade de produção, bom empalhamento de espiga e tolerância às principais doenças foliares. Diferentemente de outras variedades, a ES-204 Imperador permite que o produtor realize um novo plantio com as sementes que colher.

A variedade que desenvolvemos tem tripla aptidão. Produz grãos de ótima qualidade, milho verde bom e biomassa  material que é usado para fazer a silagem animal  e melhoria de solo com adubação verde de excelente qualidade, esclarece..

Segundo a pesquisa sobre a variedade, feita pelo Incaper em parceria com a Faculdade de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapes), a produtividade média de espigas no ciclo 2017/2018 foi de 9,9 mil quilos por hectare plantado. Já a de grãos foi de 8 mil quilos por hectare de plantio. Nesse ciclo, em média, as espigas estavam prontas para a colheita em 148 dias, quase cinco meses.

PRODUTORES RECEBERÃO SEMENTES

Cerca de 400 pequenos produtores de todo o Estado vão receber gratuitamente sementes da variedade ES-204 Imperial para o plantio. O lançamento da variedade e entrega das sementes acontecerá na terça-feira (18), às 9 horas, na Fazenda do Estado, em Domingos Martins.

De acordo com o pesquisador do Incaper Jacimar Luis de Souza, neste primeiro momento, cada agricultor receberá cerca de 300 sementes. Os produtores também serão instruídos sobre como realizar o plantio.

Temos um campo de milho que ainda está verde. Então os produtores vão receber um vale com o direito a um quilo de milho por pessoa. Quando colhermos esse campo, poderão pegar mais sementes, comentou.

Espigas de milho orgânico Crédito: Divulgação

SAIBA MAIS SOBRE A NOVA VARIEDADE

Histórico

Início

Em 1984 chegaram ao Estado as primeiras sementes de milho, da variedade CMS 12, vindas de um banco genético desses grãos.

Melhoramento

Todo ano, de 1984 a 1986, os grãos foram plantados, colhidos e selecionados. A seleção das melhores sementes resultou na Emcapa-201, primeira variedade melhorada do Estado.

Seleção

Pesquisadores continuaram plantando, colhendo e selecionando as sementes por meio do plantio tradicional de 1986 até 1990.

Orgânico

De 1990 a 2018, a variedade Emcapa-201 passou a ser cultivada no sistema orgânico na Fazenda do Estado, em Domingos Martins. Depois de seleções anuais, neste ano, o Incaper chegou à ES-204 Imperador.

ES-204 Imperador

Produção

Tem alta produtividade, boa estabilidade de produção, empalhamento de espiga, tolerância às principais doenças da planta.

Aptidões

Essa variedade tem aptidão para: grãos, milho verde e produção de biomassa.

Economia

Por ser mais rústica, o custo da semente chega a ser metade do que o dos híbridos. Além disso, as sementes podem ser utilizadas em novos plantios.

Recomendações

Cuidados

Os pesquisadores orientam a realizar o plantio dessa variedade isoladamente, para que não haja cruzamento genético com outros tipos de milho.

Plantio

Deve ser realizado de setembro a novembro, em todo o Estado. Em locais de baixa altitude também pode ser realizado de março a abril, com irrigação. A plantação atinge em média 2,5 metros de altura.

FONTE: Incaper