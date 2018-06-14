Primeira placa de MDF é produzida no Espírito Santo

A fábrica produzirá painéis de MDF cru e revestido para a indústria moveleira Crédito: Divulgação/Placas do Brasil

Nesta quinta-feira, 14, a primeira placa de madeira de média densidade (MDF) do Espírito Santo será produzida pela Placas do Brasil S/A. A empresa, que está instalada em Pinheiros, Região Norte do Estado, produzirá painéis de MDF cru e revestido para a indústria moveleira do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste. A capacidade de produção será de 25 mil m³ por mês, sendo 12 mil revestidos.

Inicialmente, a empresa iniciará a produção de placas de MDF cru, que atenderão o mercado local de Linhares. Em breve, quando toda a linha de produção estiver pronta, serão produzidas também as placas revestidas. Foram abertos 160 empregos diretos e 450 indiretos.

A concepção do empreendimento partiu de uma iniciativa do Sindicato da Indústria de Madeira e Móveis de Linhares e Norte do Espírito Santo, cujo objetivo é tornar mais competitivo a produção moveleira de Linhares, visto que o principal insumo desta indústria, o MDF, consiste em produto volumoso de médio valor agregado, com considerável percentual do seu preço associado ao custo de logística.