Previdência: entenda como a reforma muda o valor da aposentadoria

Previdência Social em Vitória: valor do benefício será menor após reforma Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

Senado na próxima semana, a reforma da Previdência vai alterar a forma como são calculados os benefícios previdenciários. Uma nova regra matemática fará com que o valor da aposentadoria seja menor para quem passar para a inatividade a partir da promulgação do texto. Com previsão de ter sua votação final no plenário dona próxima semana, avai alterar a forma como são calculados os benefícios previdenciários. Uma nova regra matemática fará com que o valor da aposentadoria seja menor para quem passar para a inatividade a partir da promulgação do texto.

Até hoje, para fins de cálculos previdenciários, são levadas em conta apenas as 80% maiores contribuições que o trabalhador da iniciativa privada fez ao longo da sua vida. As 20% menores são retiradas da conta, o que ajuda a aumentar o valor ao qual o segurado terá direito de receber mensalmente.

Já quando a reforma entrar em vigor, o cálculo da aposentadoria vai passar a considerar a média de todas as contribuições previdenciárias feitas pelo trabalhador ao longo de sua vida.

A lógica é simples de entender: imagine um profissional que entra no mercado de trabalho ganhando e contribuindo com um salário mínimo mas, ao longo da vida, vai crescendo sua renda e contribuindo com base em salários maiores. Antes, boa parte dessas pequenas contribuições seria descartada do cálculo. Agora, elas passarão a contar também.

A Gazeta mostrando mudanças pontuais que a reforma da Previdência prevê mas que ainda estão pouco claras. O Especial Previdência vai até a aprovação do texto pelo Senado e a sanção da proposta pelo presidente, ambos previstos para o fim de setembro. Esta é a sétima matéria de uma série demostrando mudanças pontuais que aprevê mas que ainda estão pouco claras. Ovai até a aprovação do texto pelo Senado e a sanção da proposta pelo presidente, ambos previstos para o fim de setembro.

Valor final será definido pelo tempo de contribuição

Além do valor ao qual o segurado vai ter direito ser menor com a nova regra de cálculo, o benefício final só será definido de acordo com os tempo de contribuição do trabalhador. Ou seja, quem contribuir por pouco tempo terá uma aposentadoria mensal ainda menor. O valor, porém, não poderá ser inferior a um salário mínimo (hoje em R$ 998).

aposentadoria com 15 anos de contribuição será apenas para aqueles que já trabalham. Para os demais será a partir de 20 anos, também com direito a apenas 60% do benefício. As mulheres que já estão no mercado de trabalho e as que ainda vão entrar poderão se aposentar a partir de 15 anos de contribuição com 60% do valor do benefício resultado do cálculo previdenciário. Já para homens, a. Para os demais será a partir de 20 anos, também com direito a apenas 60% do benefício.

Esses vão subindo dois pontos percentuais a cada ano de contribuição até atingir o tempo necessário para obter 100% do valor do benefício calculado, que será de 40 anos para homens e de 35 anos para mulheres.

idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. Para quem já está no mercado de trabalho, existirão seis regras de transição que o segurado poderá escolher. Veja no infográfico como será essa escadinha: É preciso lembrar que, pela reforma, não será possível se aposentar apenas com tempo de contribuição, sendo necessário ter. Para quem já está no mercado de trabalho, existirão seis regras de transição que o segurado poderá escolher. Veja no infográfico como será essa escadinha:

Servidor federal tem benefícios

A regra de cálculo é mais vantajosa para alguns servidores federais. Se a maioria dos trabalhadores precisa ter o valor de aposentadoria definido pela média da contribuições, no caso dos servidores federais que ingressaram no governo até 31 de dezembro de 2003, a aposentadoria é igual a do último salário recebido na carreira, que normalmente é o mais alto.

integralidade e é mantido na reforma assim como o da paridade, que permite que os inativos recebam reajustes iguais aos servidores da ativa. Esse direito dos servidores é chamado de, que permite que os inativos recebam reajustes iguais aos servidores da ativa.