Previdência: após aprovar texto-base, Senado vota destaques

Plenário ainda vai ter que analisar quatro destaques, que podem alterar o projeto; governo espera concluir votação nesta terça-feira (22)

O Senado aprovou em 2º turno na tarde desta terça-feira (22) o texto-base da reforma da Previdência por 60 votos a 19. Após essa votação, são apreciados os destaques, ou seja, sugestões de alterações no texto. Nessa etapa, os senadores não conseguem alterar o que já consta na reforma, mas podem retirar trechos. Agora o Senado terá que analisar ainda quatro destaques — votações de trechos específicos da proposta.