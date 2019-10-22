Previdência: após aprovar texto-base, Senado vota destaques

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 20:08
- Atualizado há 6 anos
O Senado aprovou em 2º turno na tarde desta terça-feira (22) o texto-base da reforma da Previdência por 60 votos a 19. Após essa votação, são apreciados os destaques, ou seja, sugestões de alterações no texto. Nessa etapa, os senadores não conseguem alterar o que já consta na reforma, mas podem retirar trechos. Agora o Senado terá que analisar ainda quatro destaques — votações de trechos específicos da proposta.
