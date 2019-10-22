Home
Previdência: após aprovar texto-base, Senado vota destaques

Plenário ainda vai ter que analisar quatro destaques, que podem alterar o projeto; governo espera concluir votação nesta terça-feira (22)

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 20:08

 - Atualizado há 6 anos

Senado aprovou em 2º turno na tarde desta terça-feira (22) o texto-base da reforma da Previdência por 60 votos a 19. Após essa votação, são apreciados os destaques, ou seja, sugestões de alterações no texto. Nessa etapa, os senadores não conseguem alterar o que já consta na reforma, mas podem retirar trechos. Agora o Senado terá que analisar ainda quatro destaques — votações de trechos específicos da proposta.

