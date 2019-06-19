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Presidente dos Correios anuncia sua saída da estatal

O general Juarez Aparecido de Paula Cunha fez o anuncio nesta quarta-feira (19)

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 15:17

Publicado em 

19 jun 2019 às 15:17
Sete agências dos Correios serão fechadas e redistribuídas no ES Crédito: Divulgação
O presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) sua saída da estatal.
"Hoje me afasto dos Correios. Foram 7 meses de alegria, obtivemos excelentes resultados, conduzimos a recuperação da empresa e fizemos grandes amigos. Saldo muito positivo e a certeza que vocês continuarão no cumprimento da missão", disse Cunha em publicação no Twitter.
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou na sexta-feira (14) que demitiria o presidente dos Correios por ele ter se comportado como "sindicalista".
Ao final de um café da manhã com jornalistas, Bolsonaro comentou exoneraria Juarez por seus gestos durante audiência pública na Câmara. 
Desagradou o presidente o fato de o general ter tirado foto com parlamentares de esquerda e de ter dito que não haverá privatização dos Correios, como é planejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

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