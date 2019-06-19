Presidente dos Correios anuncia sua saída da estatal

Sete agências dos Correios serão fechadas e redistribuídas no ES Crédito: Divulgação

O presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) sua saída da estatal.

"Hoje me afasto dos Correios. Foram 7 meses de alegria, obtivemos excelentes resultados, conduzimos a recuperação da empresa e fizemos grandes amigos. Saldo muito positivo e a certeza que vocês continuarão no cumprimento da missão", disse Cunha em publicação no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou na sexta-feira (14) que demitiria o presidente dos Correios por ele ter se comportado como "sindicalista".

Ao final de um café da manhã com jornalistas, Bolsonaro comentou exoneraria Juarez por seus gestos durante audiência pública na Câmara.