Preço do petróleo passa de US$ 80 pela primeira vez desde 2014

O preço do barril do petróleo ultrapassou nesta quinta-feira US$ 80, o que não ocorria desde 2014

O preço do barril do petróleo ultrapassou nesta quinta-feira US$ 80, o que não ocorria desde 2014. A gigante francesa Total divulgou comunicado informando que pode deixar a exploração no Irã se não conseguir autorização de autoridades americanas e europeias para um projeto no país, sob o temor de receber sanções.