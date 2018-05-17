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Nesta quinta-feira

Preço do petróleo passa de US$ 80 pela primeira vez desde 2014

Empresa Total informou que pode deixar de operar no Irã

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 10:36
O preço do barril do petróleo ultrapassou nesta quinta-feira US$ 80, o que não ocorria desde 2014 Crédito: Divulgação
O preço do barril do petróleo ultrapassou nesta quinta-feira US$ 80, o que não ocorria desde 2014. A gigante francesa Total divulgou comunicado informando que pode deixar a exploração no Irã se não conseguir autorização de autoridades americanas e europeias para um projeto no país, sob o temor de receber sanções.
As tensões geopolíticas têm pressionado o preço da commodity, que subiu mais de 50% desde o ano passado. A forte demanda, acompanhada de uma oferta restrita, ajuda a estimular a alta dos preços.

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