Preço do petróleo passa de US$ 80 pela primeira vez desde 2014

O preço do barril do petróleo ultrapassou nesta quinta-feira US$ 80, o que não ocorria desde 2014. A gigante francesa Total divulgou comunicado informando que pode deixar a exploração no Irã se não conseguir autorização de autoridades americanas e europeias para um projeto no país, sob o temor de receber sanções.
As tensões geopolíticas têm pressionado o preço da commodity, que subiu mais de 50% desde o ano passado. A forte demanda, acompanhada de uma oferta restrita, ajuda a estimular a alta dos preços.