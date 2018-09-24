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US$ 80,78

Preço do petróleo atinge maior patamar desde novembro de 2014

Barril tipo Brent chegou a US$ 80,78 na manhã desta segunda-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 15:41

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 15:41

Plataforma de Petróleo na Baia de Guanabara Crédito: Brenno Carvalho / Agência O Globo
O preço do barril do petróleo atingiu o maior patamar em quase quatro anos. O brent, usado como referência no mercado internacional, ultrapassou a barreira dos US$ 80,00. A commoditie chegou na manhã desta segunda-feira (24) cotada a US$ 80,78, em alta de 2,5%, segundo a Bloomberg. É o maior patamar desde o dia 11 de novembro, quando o brent estava cotado a US$ 81,67.
A alta de hoje é impulsionada pela decisão da Opep, cartel que reúne os maiores produtores do mundo, de não aumentar a produção de petróleo para derrubar os preços, após pressão de Donald Trump.
Segundo analistas, a cotação do petróleo vem subindo desde meados do ano passado, quando estava em cerca de US$ 45. Para os especialitas, fatores geopolíticos, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, vêm impulsionando a cotação da commoditie no mercado internacional. A saída dos EUA do acordo nuclear com o Irã, após decisão de Donald Trump, também vem ajudando no movimento de alta, já que o Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo.
- A Opep não garantiu que substituiria automaticamente os barris de petróleo iranianos perdidos devido a sanções - disse Bob Yawger, diretor da divisão de futuros da Mizuho Securities, nos EUA.

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