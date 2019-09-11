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Nas alturas

Preço da gasolina no ES está acima de R$ 4 desde dezembro de 2017

O combustível vendido nos postos capixabas é o sétimo mais caro entre os Estados brasileiros. Entre as capitais, Vitória é a quarta com preço mais alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 12:12

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 12:12

Posto de gasolina, centro de Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
A gasolina não está barata para ninguém. Os motoristas do Espírito Santo não conseguem pagar menos de R$ 4,00, na média, pelo litro do combustível desde dezembro de 2017. Além disso, o valor médio do produto no Estado está de R$ 4,502, o sétimo mais caro do país, e R$ 0,20 acima da média nacional que é de R$ 4,298, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Os consumidores capixabas já chegaram a pagar mais de R$ 5,00 pelo litro da gasolina em 2018. Neste ano, alguns estabelecimentos da Grande Vitória até venderam o produto por menos de R$ 4,00, mas esse valor durou poucos dias e o preço subiu novamente.
> ES vai mapear postos para combater adulteração de combustíveis
O preço da gasolina no Estado também chama atenção quando comparado ao de outros locais. Se o motorista sair do Espírito Santo para São Paulo vai se surpreender com a diferença.
O preço médio do litro gasolina na capital paulista é de R$ 4,073, um dos mais baratos do país e R$ 0,43 mais baixo que nos postos capixabas. O valor do produto nas bombas é ainda menor em Santa Catarina. No Estado do Sul, os consumidores desembolsam em média R$ 3,916 por litro, R$ 0,58 menos que no ES.
Os motivos dos preços altos
Apesar de ser um dos principais produtores de petróleo do país, o Espírito Santo não conta com uma refinaria para atender o mercado interno, dessa forma a gasolina consumida pelos capixabas vem de fora do Estado, o que influencia no aumento do preço para o consumidor. A carga de impostos também é determinante para os valores elevados nos postos de gasolina.
“Quase metade do que o motorista paga no combustível é imposto, isso acaba pesando no preço final. No caso da gasolina, a maior incidência é de um tributo estadual, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”, explicou a doutora em Economia e professora da Fucape Arilda Teixeira.
No Espírito Santo, o ICMS cobrado representa R$ 1,253 no preço final do litro da gasolina. Com impostos federais, que são o Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), o PIS e o Cofins, a incidência de tributos no valor do combustível no Estado chega a R$ 1,905, de acordo com dados da Federação do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis).
> Em dois dias, gasolina aumenta até R$ 0,62 em postos do ES
Na avaliação de especialistas, outro fator que contribui para o alto valor no preço da gasolina é a desvalorização do real em relação ao dólar. Em 2016, a Petrobras alterou a sua política de preços, que passou a acompanhar as oscilações internacionais. Antes os preços da gasolina eram influenciados por decisões do governo.
“A variação do preço do dólar e do petróleo é a principal influência sobre o valor da gasolina. A cotação do dólar em relação ao real disparou nos últimos anos e isso naturalmente reflete uma alta no preço do combustível que chega ao consumidor. Eu acredito que a gasolina só vai baixar se a economia do Brasil se recuperar”, destacou o economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos.
Posto na Ilha de Santa Maria: gasolina está cima dos R$ 4 desde dezembro de 2017 Crédito: João Henrique Castro
Nos postos de gasolina, os condutores reclamam do preço elevado nas bombas. O estudante Lucas Germano, 21 anos, relatou que faz viagens com seu automóvel e os gastos com combustível tem pesado cada vez mais no orçamento.
“Eu abasteço o carro duas vezes por semana, para encher o tanque eu gasto mais de R$ 200. O preço da gasolina está muito alto em todos os postos da Grande Vitória. É difícil encontrar algum lugar onde o combustível está mais barato”, afirmou o estudante.
Motorista troca gasolina por gás natural
O valor da gasolina também fez alguns condutores trocarem o sistema de abastecimento dos veículos para economizarem no fim do mês. O motorista de aplicativo Diogo Abreu, de 40 anos, usa Gás Natural Veicular (GNV) há alguns meses e está satisfeito com a troca.
“O alto preço me obrigou a trocar a gasolina pelo GNV. O valor do gás é mais barato e rende melhor. O investimento que fiz para instalar o equipamento de gás no meu carro consegui recuperar em menos de cinco meses com a economia de um combustível em relação ao outro. Quem usa gasolina hoje está perdendo dinheiro”, afirmou o motorista.
O motorista de aplicativo, Diogo Abreu, trocou a gasolina pelo Gás Natural Veicular (GNV) Crédito: João Henrique Castro
Assim como Diogo, outros 38.263 motoristas registraram seus veículos para utilização de GNV no Estado até maio deste ano, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
Apesar do alto valor da gasolina, alguns motoristas preferem pagar mais caro no combustível com receio de abastecer com gasolina adulterada em estabelecimentos desconhecidos.
> Preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos
“Eu não consigo abastecer por menos de R$ 4,50 há alguns meses, o valor está bem acima do razoável, porém eu vou nos mesmos postos pensando na minha segurança em relação à adulteração dos combustíveis. Prefiro pagar mais caro e ter a segurança de que estou abastecendo com gasolina de confiança”, afirmou o aposentado Carlos Machado, de 63 anos.
Para o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o aumento de preço da gasolina é reflexo de alta nas distribuidoras. A entidade informou ainda que a decisão final do preço cabe exclusivamente a cada revendedor.
Vitória com a gasolina entre as mais caras entre as capitais
Com média de R$ 4,546 o litro, a gasolina de Vitória é a quarta mais cara do Brasil entre todas as capitais, de acordo com o levantamento da ANP.
A capital com o preço médio mais alto é Rio Branco no Acre com R$ 4,723. Já a que apresenta o menor valor é Manaus, no Amazonas, onde o combustível é vendido por R$ 3,816.

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