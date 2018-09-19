Preço da gasolina não para de subir e chega a R$ 5,15 no ES

Carro sendo abastecido em Vila Velha: preço da gasolina aumentou Crédito: Fernando Madeira

O preço do litro da gasolina subiu mais uma vez e já é encontrado a R$ 5,15 em um posto de Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do produto no Espírito Santo passou de R$ 4,57 o litro, no período de 2 a 8 de setembro, para R$ 4,67, de 9 a 15 deste mês. Ou seja, houve um aumento de R$ 0,10 de uma semana para a outra.

A subida de preço nas bombas é consequência da variação positiva de 1,01% no valor do produto nas refinarias, anunciada pela Petrobras na última quarta-feira (12). Com a alteração, o novo valor atingiu o máximo dentro da política de reajustes diários, iniciada há mais de um ano.

O servidor público Sidney dos Reis sentiu no bolso o aumento da gasolina Crédito: Fernando Madeira

Para o estudante John Aleff, 23 anos, o jeito é deixar de gastar com saídas, para economizar e poder arcar com o combustível. Está bem complicado para nós consumidores. Todo dia nos deparamos com o preço da gasolina aumentando. Temos que estar sempre preparados para uma surpresa. É complicado, porque tenho que ir para a faculdade, para o estágio, não tem como diminuir o fluxo, falou.

Em São Mateus, Norte do Estado, a diferença entre o valor do litro pago no débito e no crédito passa de R$ 0,50. O funcionário público Sidney dos Reis disse que o bolso sentiu os aumentos frequentes. Está cada vez mais difícil, inviável. Na necessidade, saímos, não tem jeito. Mas evitamos aquelas saídas supérfluas, disse.

SINDIPOSTOS

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou, em nota, que a pesquisa semanal de preços da ANP mostra que o preço médio de aquisição da gasolina pelos postos do Espírito Santo subiu de R$ 4,108, na semana de 2 a 8 de setembro, para R$ 4,282, na semana de 9 a 15.

Foram R$ 0,18 a mais para os postos e o repasse aos consumidores foi de R$ 0,10, passando de R$ 4,574 para R$ 4,676.