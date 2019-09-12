Prazo de apresentação da reforma tributária na Câmara é prorrogado

O presidente do colegiado, Hildo Rocha (MDB-MA), disse ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estadão, que a prorrogação atende a pedido dos governadores que querem apresentar uma proposta para os Estados, baseada na PEC 45, com mudanças relativas ao Comitê Gestor e prazos de transição.

Para Rocha, a demissão do secretário da Receita Marcos Cintra, que tinha um discurso favorável à "nova CPMF", não deve influenciar na tramitação da reforma da Câmara. Ele diz não acreditar mais que o governo vá de fato enviar um texto próprio sobre a reforma tributária.