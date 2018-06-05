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Sul do Estado

Postos no Sul do ES ainda estão sem gasolina para vender

Pelo menos seis cidades passaram o fim de semana sem uma gota sequer de combustível

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 23:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 23:48
Crédito: Pixabay
Pelo menos seis cidades do Sul do Estado passaram o fim de semana sem gasolina nos postos de combustíveis. Um posto de Alfredo Chaves está sem operar desde a última quinta-feira (31).
Nos municípios de Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Muqui e Castelo os postos também ficaram sem gasolina e o abastecimento só foi normalizado neste domingo (3). Em Ibitirama, o abastecimento ainda não foi totalmente normalizado: um posto está atendendo a população e o outro abastece apenas viaturas e veículos voltados para serviços essenciais.
> Preço do diesel cai em postos do ES, mas redução não chega a R$ 0,46
Um posto de Castelo registrou longa fila de veículos no fim da tarde deste domingo (03). A gasolina chegou e acabou no mesmo dia. 

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