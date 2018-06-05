Postos no Sul do ES ainda estão sem gasolina para vender

Crédito: Pixabay

Pelo menos seis cidades do Sul do Estado passaram o fim de semana sem gasolina nos postos de combustíveis. Um posto de Alfredo Chaves está sem operar desde a última quinta-feira (31).

Nos municípios de Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Muqui e Castelo os postos também ficaram sem gasolina e o abastecimento só foi normalizado neste domingo (3). Em Ibitirama, o abastecimento ainda não foi totalmente normalizado: um posto está atendendo a população e o outro abastece apenas viaturas e veículos voltados para serviços essenciais.