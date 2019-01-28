Home
>
Economia (BR)
>
Por que a fusão da Fibria foi rápida e a da Garoto não saiu do papel?

Por que a fusão da Fibria foi rápida e a da Garoto não saiu do papel?

O processo da fábrica de celulose foi concluído em menos de um ano, enquanto o da indústria de chocolates se arrasta há 17 anos