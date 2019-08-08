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Abono salarial

Plenário da Câmara rejeita destaque do PSOL sobre abono salarial

Atualmente, o benefício é pago aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 23:17

Publicado em 

07 ago 2019 às 23:17
Plenário da Câmara rejeita destaque do PSOL sobre abono salarial Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
A Câmara rejeitou por 345 votos a 139 o destaque nº 1, apresentado pelo PSOL sobre abono salarial. Como o destaque era supressivo, os favoráveis ao texto-base precisavam reunir 308 votos para manter o texto aprovado.
> Destaque que mudava pensão por morte na Previdência é rejeitado
Atualmente, o benefício é pago aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos - ou R$ 1.996,00 neste ano. Mas, pelo texto-base da reforma da Previdência aprovado no Plenário em segundo turno, o abono do PIS/Pasep passará a ser pago apenas aos trabalhadores com rendimento de até R$ 1.364,43.
Esse mesmo destaque foi apresentado no primeiro turno, de acordo com um documento que circula entre líderes partidários na época, feito para ajudar os deputados a saber como votar, a medida teria impacto de R$ 76,4 bilhões em 10 anos.
> Plenário da Câmara analisa destaque do PT que altera regras para BPC
Essa é a quarta proposta de alteração do texto rejeitada pelo plenário. Após o destaque nº 01, o plenário analisará os outros quatro destaques de bancada que ainda restam, um de cada vez.

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