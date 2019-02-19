Plano de Saúde no ES é vendido por R$ 20 milhões

A operadora de saúde Samp foi vendida para o Pátria Investimentos, uma gigante gestora de recursos de São Paulo. O comunicado foi feito na tarde desta terça-feira (19) pela assessoria de imprensa da empresa.
Em setembro de 2018, a Athena Saúde Espírito Santo, que pertence ao Pátria Investimentos, já tinha encaminhado ao Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico (Cade) o pedido para a compra de 100% da Samp. Em outubro do ano passado, o Cade publicou edital para dar início ao processo de compra e venda da operadora capixaba.
Plano de Saúde no ES é vendido por 20 milhões de reais
De acordo com informações do Jornal "Valor Econômico", a empresa foi vendida por cerca de R$ 20 milhões mais dívidas.
De acordo com nota da Samp, a aquisição permitirá importantes avanços na estrutura e qualidade do atendimento oferecido aos beneficiários, bem como no apoio às empresas parceiras. "Com a nova parceria, a Samp quer continuar sendo a operadora de saúde que mais cresce no Espírito Santo, com o melhor atendimento", informou.
A Samp nasceu em 1986, em São Paulo, mas começou as operações em solo capixaba em 1991.
OUTRAS AQUISIÇÕES
Em julho de 2018, o Pátria Investimentos adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital, na Serra, por cerca de R$ 100 milhões, segundo uma fonte do jornal "Valor Econômico".
SAMP
Atualmente, a Samp atende a 250 mil beneficiários em 63 cidades do Estado, com 1,2 mil prestadores credenciados e 12 unidades próprias de atendimento em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim que, juntas, realizam mais de 65 mil atendimentos por mês.
ATHENA SAÚDE
A Athena Saúde Espírito Santo é controlada em última instância pelo Brazilian Private Equity V, fundo de Investimento em Participações Multiestratégica (BPE V") gerido e administrado pelo Pátria Investimentos Uda.