Plano de Saúde no ES é vendido por R$ 20 milhões

Unidade de Cariacica Crédito: Divulgação/Samp

A operadora de saúde Samp foi vendida para o Pátria Investimentos, uma gigante gestora de recursos de São Paulo. O comunicado foi feito na tarde desta terça-feira (19) pela assessoria de imprensa da empresa.

Em setembro de 2018, a Athena Saúde Espírito Santo, que pertence ao Pátria Investimentos, já tinha encaminhado ao Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico (Cade) o pedido para a compra de 100% da Samp. Em outubro do ano passado, o Cade publicou edital para dar início ao processo de compra e venda da operadora capixaba.

Your browser does not support the audio element. Plano de Saúde no ES é vendido por 20 milhões de reais

De acordo com informações do Jornal "Valor Econômico", a empresa foi vendida por cerca de R$ 20 milhões mais dívidas.

De acordo com nota da Samp, a aquisição permitirá importantes avanços na estrutura e qualidade do atendimento oferecido aos beneficiários, bem como no apoio às empresas parceiras. "Com a nova parceria, a Samp quer continuar sendo a operadora de saúde que mais cresce no Espírito Santo, com o melhor atendimento", informou.

A Samp nasceu em 1986, em São Paulo, mas começou as operações em solo capixaba em 1991.

OUTRAS AQUISIÇÕES

Em julho de 2018, o Pátria Investimentos adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital, na Serra, por cerca de R$ 100 milhões, segundo uma fonte do jornal "Valor Econômico".

SAMP

Atualmente, a Samp atende a 250 mil beneficiários em 63 cidades do Estado, com 1,2 mil prestadores credenciados e 12 unidades próprias de atendimento em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim que, juntas, realizam mais de 65 mil atendimentos por mês.

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