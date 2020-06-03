Petrobrás vai reajustar em 5,3% o preço do gás de cozinha

Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

A Petrobras irá reajustar o preço do Gás Liquefeito de Petróleo a partir desta quinta-feira (4). O aumento médio será de 5,3% em bases e refinarias de todo o país. Vale lembrar que no dia 23 de maio, o GLP já havia sofrido um reajuste médio de 5%. O aumento ocorre devido à valorização do barril de petróleo após a retomada de algumas atividades econômicas na Europa e na Ásia.

Apesar dos aumentos consecutivos, o GLP acumula queda média de 12% em 2020. Nos primeiros meses do ano, antes da pandemia do coronavírus, os preços sofrerem quatro reduções consecutivas em função da desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional.