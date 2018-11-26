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Refinarias

Petrobras reduz preço da gasolina e cotação será a menor desde fevereiro

Corte, que vale a partir de terça-feira, acompanha a queda nos valores do petróleo na semana passada; preço do combustível está despencando nas refinarias, mas impacto nas bombas ainda é pequeno

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 14:41
Petrobras Crédito: Reprodução
A Petrobras vai reduzir o preço médio da gasolina em 3,53% nas refinarias a partir desta terça-feira, 27, para R$ 1,5007 por litro, de acordo com informações divulgadas no site da estatal.
O corte, que se segue ao tombo das referências internacionais do petróleo na semana passada, colocará a cotação do produto nas refinarias no menor nível desde meados de fevereiro.
A estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,1228, conforme tabela disponível no site da empresa.
O preço da gasolina comum está despencando nas refinarias, mas só tropeçou nas bombas. Desde setembro, o combustível na usina caiu 31% (sem impostos) e atingiu o nível mais baixo desde julho. No posto, porém, a gasolina ficou só 1,75% mais barata em todo o País, no mesmo período.

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