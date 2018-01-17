Petrobras reduz em 0,5% o preço da gasolina e eleva em 0,2% o do diesel

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira aumento de 0,2% para o preço do diesel e recuo de 0,5% no valor da gasolina vendidos nas refinarias. Os reajustes serão válidos partir desta quinta-feira. Ontem, a estatal divulgou redução de 0,4% no preço do diesel e recuo de 0,6% no da gasolina comercializados nas refinarias. Os reajustes eram válidos a partir desta quarta-feira.