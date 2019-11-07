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Venda da participação acionária

Petrobras recebe oferta de R$ 3,7 bilhões por Liquigás Distribuidora

A venda faz parte do processo competitivo de desinvestimento da companhia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 18:42

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 18:42

Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
Agência Brasil - A Petrobras recebeu oferta de R$ 3,7 bilhões para a venda da participação acionária na Liquigás Distribuidora. O grupo formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano apresentou a melhor oferta final para aquisição da empresa. A venda faz parte do processo competitivo de desinvestimento da companhia.
A transação ainda será submetida à aprovação pelos órgãos internos da Petrobras e as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas ao mercado oportunamente.
De acordo com nota da estatal, a operação está alinhada a? otimização do portfólio e a melhoria de aplicação do capital da companhia, visando a? geração de valor para os nossos acionistas.

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ATUAÇÃO

A Liquigás atua no mercado como distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP). Além do gás para uso doméstico, a empresa fornece produtos e serviços para diversos setores da indústria, comércio e agricultura, pecuária, aviários, condomínios, hotéis, entre outros.

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