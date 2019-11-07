Petrobras recebe oferta de R$ 3,7 bilhões por Liquigás Distribuidora

Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

Liquigás Distribuidora. O grupo formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano apresentou a melhor oferta final para aquisição da empresa. A venda faz parte do processo competitivo de desinvestimento da companhia. Agência Brasil - A Petrobras recebeu oferta de R$ 3,7 bilhões para a venda da participação acionária na. O grupo formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano apresentou a melhor oferta final para aquisição da empresa. A venda faz parte do processo competitivo de desinvestimento da companhia.

A transação ainda será submetida à aprovação pelos órgãos internos da Petrobras e as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas ao mercado oportunamente.

De acordo com nota da estatal, a operação está alinhada a? otimização do portfólio e a melhoria de aplicação do capital da companhia, visando a? geração de valor para os nossos acionistas.

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