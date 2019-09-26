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Corte de pessoal

Petrobras lança plano de demissão voluntária para o setor corporativo

Companhia não estima quantos funcionários devem aderir ao programa, o terceiro oferecido neste ano

Publicado em 

26 set 2019 às 08:18

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 08:18

Data: 21/08/2019 - ES - Vitória - Sede da Petrobras, em Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) exclusivo para os empregados que trabalham no segmento corporativo da empresa. A iniciativa, segundo a petroleira, faz parte do esforço contínuo para tornar a empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal.
> Petrobras ainda paga a conta pela construção da sede no ES
Trata-se do terceiro PDV oferecido este ano aos seus empregados. Cada um deles é direcionado a públicos específicos e com regras próprias. O primeiro destina-se aos aposentados pelo INSS até junho de 2020 (PDV 2019).
> Petrobras gasta R$ 176 milhões por ano com prédio em Vitória
O segundo integra o Plano de Pessoal do Programa de Gestão Ativa de Portfólio (PDV Específico) e é direcionado aos empregados das unidades em processo de desinvestimento. Os três programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações. 
A empresa não estima quantas pessoas devem aderir às campanhas de desligamento.

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