Petrobras lança plano de demissão voluntária para o setor corporativo

Data: 21/08/2019 - ES - Vitória - Sede da Petrobras, em Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Petrobras aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) exclusivo para os empregados que trabalham no segmento corporativo da empresa. A iniciativa, segundo a petroleira, faz parte do esforço contínuo para tornar a empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal.

Trata-se do terceiro PDV oferecido este ano aos seus empregados. Cada um deles é direcionado a públicos específicos e com regras próprias. O primeiro destina-se aos aposentados pelo INSS até junho de 2020 (PDV 2019).

O segundo integra o Plano de Pessoal do Programa de Gestão Ativa de Portfólio (PDV Específico) e é direcionado aos empregados das unidades em processo de desinvestimento. Os três programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações.