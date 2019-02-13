Home
Petrobras investe R$ 340 milhões no Norte do Espírito Santo

Companhia vai perfurar 45 poços no município de Jaguaré. Previsão é que o investimento proporcione expansão de 57% na produção de petróleo em terra até 2023