Petrobras dá início a fase vinculante de venda da refinaria de Pasadena

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras deu início à fase vinculante de venda das ações detidas na Refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. As ações a serem vendidas são da subsidiária Petrobras America Inc (PAI) nas empresas que compõem o sistema de refino nessa unidade.

Na fase vinculante, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para due diligence e o envio das propostas vinculantes.

A compra de Pasadena pela estatal, estopim da Operação Lava Jato, chamou a atenção da Polícia Federal porque o valor pago inicialmente apenas pela metade do ativo, US$ 360 milhões, foi muito superior aos US$ 42,5 milhões que a belga Astra Oil tinha desembolsado pouco antes pela totalidade da mesma unidade. O ex-diretor Internacional da Petrobrás, Nestor Cerveró, em delação premiada, admitiu desvio de recurso no investimento.

Agora, entre os ativos colocados à venda pela Petrobras estão a refinaria de 110 mil barris por dia e capacidade de armazenamento de 5,1 milhões de barris de petróleo e derivados, o terminal marítimo, a logística e os estoques associados, além de um terreno estrategicamente localizado no canal marítimo de acesso a Houston (Houston Ship Channel), para oportunidades de expansão futura, informou a estatal.

A operação é conduzida pela subsidiária Petrobras America Inc (PAI). Segundo o documento, a empresa contratou o banco Evercore para conduzir o processo de venda junto a um seleto grupo de partes potencialmente interessadas.