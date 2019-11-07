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Aeroportos

Pesquisa mostra aumento da satisfação com infraestrutura aeroportuária

Itens avaliados em 20 terminais incluem atendimento e serviços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:42

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:42

Pesquisa mostra aumento da satisfação com infraestrutura aeroportuária Crédito: José Cruz/Agência Brasil; Agencia Brasil
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (7) pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, mostra que aumentou a satisfação dos passageiros com a infraestrutura aeroportuária nos 20 maiores aeroportos do país. Por esses terminais passam 87% do total de passageiros transportados no Brasil.
De acordo com a pesquisa, feita entre julho e setembro, a nota média para os aeroportos foi de 4,42, contra 4,36 do levantamento anterior, realizado entre abril e maio. Pela escala, a nota 1 significa "muito ruim" e a 5, "muito bom".

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Segundo a a secretaria, o resultado significa que os aeroportos são considerados bons ou muito bons para 91% dos 25.461 passageiros entrevistados.
Entre os terminais cuja avaliação geral melhorou em relação ao terceiro trimestre do ano passado, estão os de Florianópolis, com evolução de 9%; o de Belém, com 5,7%; e o de Fortaleza, com 4,7% de aumento da nota média dos usuários.
"Também registraram melhora os aeroportos de Goiânia (1,7%), Brasília (1,5%), Vitória (1,3%), Maceió (1%), Cuiabá (0,8%), Campinas (0,7%), Curitiba (0,7%), Manaus (0,5%), Porto Alegre (0,5%), Rio-Santos Dumont (0,4%) e São Paulo-Congonhas (0,1%)", informou a secretaria.
A pesquisa ouviu passageiros sobre sua experiência em voos domésticos e internacionais, avaliando diversos itens de infraestrutura aeroportuária, atendimento e serviços, além de processos como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagem.
O levantamento serve como um referencial para a administração dos aeroportos. De acordo com a secretaria, dos 38 indicadores pesquisados, 79% (30) obtiveram média superior a 4 (bom), ficando dentro da meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias.

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