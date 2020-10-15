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Durante a pandemia

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 53 mil na semana, a 898 mil

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda nas solicitações, para 830 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 17:40

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:40

Pedidos de auxílio-desemprego sofreram redução nos Estados Unidos
Pedidos de auxílio-desemprego subiram nos Estados Unidos Crédito: Tim Mossholder/ Pexels
Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registraram alta de 53 mil na semana encerrada em 10 de outubro, a 898 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 15, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda nas solicitações, para 830 mil.
O total de pedidos da semana anterior foi ligeiramente revisado para cima, de 840 mil para 845 mil. Já o número de pedidos continuados teve redução de 1,165 milhão na semana encerrada em 3 de outubro, a 10,018 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.

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