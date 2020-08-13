Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 228 mil na semana

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sofreram redução de 228 mil na semana encerrada em 8 de agosto, para 963 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira (13), pelo Departamento do Trabalho do país. O número ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 1,1 milhão de solicitações.
Os pedidos da semana anterior foram ligeiramente revisados para cima, de 1,186 milhão para 1,191 milhão.
Já o número de pedidos continuados teve queda de 604 mil na semana encerrada em 1º de agosto, a 15,486 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.