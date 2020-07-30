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Covid-19

PIB dos EUA cai 32,9%, pior resultado desde a grande depressão

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo caiu à taxa anualizada de 1,9% no segundo trimestre

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:48
Coronavírus tem provocado impacto na economia e oscilação no dólar - Coronavírus economia
Coronavírus tem provocado impacto na economia e oscilação no dólar Crédito: Freepik
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos tombou à taxa anualizada de 32,9% no segundo trimestre de 2020, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (30), pelo Departamento de Comércio do país. A primeira leitura do indicador deixa evidente o forte impacto da pandemia de Covid-19 na economia americana e é o pior resultado para o período desde 1947.
O resultado, no entanto, veio melhor do que a mediana de 26 estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast, que apontava contração de 35%.
O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) caiu à taxa anualizada de 1,9% no segundo trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, recuou 1,1% no mesmo intervalo.
A contração da atividade americana no primeiro trimestre foi confirmada em 5%.

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