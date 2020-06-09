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'Coronavoucher'

Pedido do auxílio emergencial já pode ser feito nos Correios

De acordo com o Ministério da Cidadania espera realizar até 27 milhões de atendimentos nas agência por todo o país , que seguem calendário prévio

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:26
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Trabalhadores com dificuldades em solicitar o auxílio emergencial por falta de acesso à internet podem recorrer aos Correios a partir desta semana. Mais de 6.000 agências da estatal estão habilitadas a fazer o cadastro. É preciso obedecer um calendário, escalonado de acordo com da data de nascimento do interessado, para evitar aglomerações nas agências. O Ministério da Cidadania espera realizar até 27 milhões de atendimentos.
O cadastro é feito gratuitamente por funcionários dos Correios. "É um serviço para buscarmos os mais vulneráveis, que vão fazer o cadastramento assistido por um funcionário dos Correios. Ele vai cuidar de todos os detalhes para cumprirmos o nosso compromisso, que o presidente Bolsonaro nos determinou, de que nenhum brasileiro vai ficar para trás", afirmou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Para pedir o cadastramento numa agência dos Correios, o interessado deve apresentar os seguintes documentos:
- Identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário
- CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular
- Dados bancários ou documento de identificação (RG, CNH, passaporte, CTPS, RNE ou CIE) para solicitar abertura de conta social digital, em nome do titular do benefício
Quem não tiver conta bancária terá aberta uma conta social digital na Caixa, caso o cadastro seja aprovado. Para abertura de conta deverá ser apresentado um documento de identificação (RG, CNH, passaporte). O cidadão receberá um protocolo de cadastro ao final do atendimento.
Depois de realizar o cadastramento nos Correios, o trabalhador poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo determinado pela Dataprev para a conclusão da análise. Para isso, deverá retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF.
Os Correios não farão o pagamento do auxílio emergencial, apenas o cadastro do pedido. O acompanhamento da liberação também pode ser feito nos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa ou pelo telefone 121.
Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A grande maioria dos pontos de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

CALENDÁRIO CADASTRO

Os Correios adotaram medidas de proteção para evitar o contágio pelo novo coronavírus, com controle do fluxo de atendimento, desativação dos totens de senha e organização dos clientes para manter a distância recomendada nas agências.
Para evitar aglomerações foi estabelecido um calendário para a solicitação do cadastro do auxílio emergencial nas agências, conforme o mês de nascimento do cidadão:
- Segunda-feira: nascidos em janeiro e fevereiro
- Terça-feira: nascidos em março e abril
- Quarta-feira: nascidos em maio e junho
- Quinta-feira: nascidos em julho, agosto e setembro
- Sexta-feira: nascidos em outubro, novembro e dezembro

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