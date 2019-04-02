Paulo Guedes receberá bancada do PSD para "esclarecimento econômico"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, começará a atender deputados nesta semana para dar explicações e ouvir sugestões para a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Os deputados do PSD serão atendidos pelo ministro em pequenos grupos na quarta-feira (3) e na quinta-feira (4).

Guedes disse ao site Poder360 que não se trata de articulação política, mas "esclarecimento econômico" para os congressistas. O objetivo principal é dar aos políticos a oportunidade de saber, diretamente do ministro, todos os detalhes sobre a reforma da Previdência.

A bancada de 36 deputados se dividirá em três grupos de 12 para os encontros. O primeiro grupo deve se reunir com o ministro na manhã de quarta, antes de Guedes comparecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os outros dois grupos devem ser recebidos na quinta-feira.

Segundo o líder do PSD na Câmara, deputado André de Paula (PSD-PE), o convite partiu do ministro Paulo Guedes.

"Estamos atendendo ao convite do ministro e o intuito da reunião é dar oportunidade à bancada de trocar ideias com ele sobre a reforma da Previdência", disse o deputado ao Poder360.

Ainda segundo o líder do PSD na Câmara, é improvável que o partido "feche questão", ou seja, decida votar integralmente à favor da reforma sob risco de punição aos deputados que desrespeitarem a orientação.

"É possível, mas é improvável. O partido tem tradição de respeitar as posições individuais dos parlamentares", disse. "A liderança encaminha de acordo com a posição da maioria, mas respeita as divergências", completou.

A ideia de Paulo Guedes e de seu assessor especial Guilherme Afif é que o ministro receba grupos pequenos de congressistas para que todos tenham oportunidade de falar durante a conversa. Faz parte da estratégia do governo de ganhar tração junto ao Congresso para a tramitação da reforma.