Passagens aéreas, feijão e tomate puxam queda da inflação no ES

tomate, que ficou 33,2% mais em conta. Ainda entre os alimentos, destaque também para a batata-inglesa, que ficou com inflação negativa 18,06%. O produto com maior queda no mês foi o, que ficou 33,2% mais em conta. Ainda entre os alimentos, destaque também para a, que ficou com inflação negativa 18,06%.

arroz com feijão ficou mais conta nos supermercados em agosto, com quedas de 6,11% no caso do feijão carioca, de 6,08% do feijão preto, e de 1,81% do arroz. Os dois itens mais básicos da mesa do capixaba também ajudaram a frear a inflação. O bom e velhocomficou mais conta nosem agosto, com quedas de 6,11% no caso do feijão carioca, de 6,08% do feijão preto, e de 1,81% do arroz.

Em 2019, entre janeiro e agosto, a inflação acumulada no Espírito Santo é de alta de 1,75%. A inflação nacional no mesmo período está em 2,54%.

Passagens aéreas

Entre os demais setores, outro destaque que ajudou a puxar o IPCA para baixo foi o de transportes, com destaque para a queda de 22,36% nos preços das passagens aéreas no Espírito Santo em agosto.

passagens tiveram a maior alta entre os produtos pesquisados pelo IBGE no Estado, de 31,6%, pelo fato de se tratar de mês de férias escolares. Com o fim das férias, os preços voltaram a cair. Vale lembrar que no mês anterior, em julho, asentre os produtos pesquisados pelo IBGE no Estado, de 31,6%, pelo fato de se tratar de mês de férias escolares. Com o fim das férias, os preços voltaram a cair.

Conta de luz mais barata

queda de 6,57% nas contas de luz de residências e que está valendo desde o dia 7 de agosto. Também pesou no índice a revisão tarifária da EDP Espírito Santo que levou a umae que está valendo desde o dia 7 de agosto.

Com isso, em agosto a inflação da energia elétrica residencial fechou em -8,64% na Grande Vitória.

Os produtos que mais subiram

Os itens pesquisados pelo IBGE que mais subiram de preço no mês são considerados menos essenciais e, por isso, acabam tendo peso menor no índice geral. A maior alta foi do limão, que subiu de preço 20,16% em agosto no Estado.