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Alívio no bolso

Passagens aéreas, feijão e tomate puxam queda da inflação no ES

Consumidores sentiram um alívio no bolso em agosto. Confira os produtos que ficaram mais baratos e os que mais subiram de preço
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

06 set 2019 às 09:57

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 09:57

O capixaba sentiu um alívio no bolso em agosto. Com a queda no preço de alguns dos principais produtos da cesta básica e de itens como energia elétrica e passagens aéreas, a inflação oficial do Espírito Santo caiu -0,5% no mês. O dado corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Grande Vitória, divulgado nesta sexta-feira (6) pelo IBGE. 
O produto com maior queda no mês foi o tomate, que ficou 33,2% mais em conta. Ainda entre os alimentos, destaque também para a batata-inglesa, que ficou com inflação negativa 18,06%.
> Lojas do ES dão desconto de até 70% na "Black Friday" brasileira
Os dois itens mais básicos da mesa do capixaba também ajudaram a frear a inflação. O bom e velho arroz com feijão ficou mais conta nos supermercados em agosto, com quedas de 6,11% no caso do feijão carioca, de 6,08% do feijão preto, e de 1,81% do arroz.
Em 2019, entre janeiro e agosto, a inflação acumulada no Espírito Santo é de alta de 1,75%. A inflação nacional no mesmo período está em 2,54%.
Passagens aéreas
Entre os demais setores, outro destaque que ajudou a puxar o IPCA para baixo foi o de transportes, com destaque para a queda de 22,36% nos preços das passagens aéreas no Espírito Santo em agosto.
Vale lembrar que no mês anterior, em julho, as passagens tiveram a maior alta entre os produtos pesquisados pelo IBGE no Estado, de 31,6%, pelo fato de se tratar de mês de férias escolares. Com o fim das férias, os preços voltaram a cair.
Conta de luz mais barata
Também pesou no índice a revisão tarifária da EDP Espírito Santo que levou a uma queda de 6,57% nas contas de luz de residências e que está valendo desde o dia 7 de agosto.
Com isso, em agosto a inflação da energia elétrica residencial fechou em -8,64% na Grande Vitória.
Os produtos que mais subiram
Os itens pesquisados pelo IBGE que mais subiram de preço no mês são considerados menos essenciais e, por isso, acabam tendo peso menor no índice geral. A maior alta foi do limão, que subiu de preço 20,16% em agosto no Estado.
Na sequência ainda aparecem produtos como tangerina (alta de 16,21%), caranguejo (12,55%), cebola (7,05%), taxa de água e agosto (4,59%) e creche (4,19%).

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