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Dívidas

Passageiros deixam avião após oficial de Justiça impedir voo da Avianca

O oficial de justiça impediu o voo 6173, com destino a Congonhas (SP), atendendo ao pedido de um dos credores da Avianca para reaver a aeronave

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 09:42

Publicado em 

05 abr 2019 às 09:42
Crédito: Reprodução/TV Globo
Passageiros e tripulação de um voo da Avianca tiveram de descer da aeronave na noite desta terça-feira (4), no aeroporto de Brasília, após Justiça pedir execução do arresto da aeronave.
O oficial de justiça impediu o voo 6173, com destino a Congonhas (SP), atendendo ao pedido de um dos credores da Avianca para reaver a aeronave. 
Dois arrendadores conseguiram liminar para a apreensão de aeronaves e duas delas estavam em Brasília. Por volta das 21h30, a Avianca conseguiu a suspensão das liminares.
O voo, que inicialmente sairia às 19h, foi remarcado para as 22h, de acordo com informações da administradora do aeroporto Juscelino Kubitscheck.
Em nota, a Avianca Brasil informa que tomou as medidas necessárias, que os passageiros impactados estão sendo atendidos e que segue operando normalmente.
A companhia entrou com o pedido de recuperação judicial no início do ano e, em março, assinou um acordo para vender uma parte da empresa para a concorrente Azul.

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