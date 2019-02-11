Paralisação da Vale chega ao quarto dia com prejuízo milionário

A paralisação das operações da mineradora Vale no Complexo de Tubarão em Vitória chega ao quarto dia nesta segunda-feira (11). A parada nas operações foi determinada pela Prefeitura de Vitória na última quinta-feira (7) por conta de vazamentos de poluentes no mar há cerca de um ano. Os reflexos disso para o caixa da mineradora é a perda de uma receita diária de 3,7 milhões de dólares.
A poluição causada pela Vale, com o despejo de resíduos no mar e a emissão de pó preto a partir de pátios da mineradora, foi o que levou a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória a interditar três áreas da empresa. A companhia também recebeu duas multas que totalizam R$ 35 milhões.
As usinas de 1 a 4 da mineradora estão com as atividades paralisadas. Com isso, um dos sistemas de tratamento de efluentes não tem produzido 32 mil toneladas de pelotas de minério por dia, quase 40% da produção em Vitória.
A paralisação foi imposta porque, segundo a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, havia vazamento de poluentes no mar de um reservatório da empresa há pelo menos um ano. A empresa recorreu à Justiça Estadual na última sexta-feira (08) para tentar reverter a interdição. Ainda não houve posicionamento da Justiça.
A Secretaria de Meio Ambiente da Capital informou, por meio de nota, que a Gerência de Controle Ambiental também analisa, a partir desta segunda-feira (11), um pedido de desinterdição feito pela empresa. O parecer ainda será repassado à Procuradoria-Geral do município, que fará uma análise.
Procurada para comentar sobre o assunto nesta segunda, a Vale informou não haver novidades sobre a paralisação da produção em Vitória.
Relatório técnico
Ainda na última sexta-feira (8), técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) estiveram nas instalações do Complexo de Tubarão para vistoriar o pátio de insumos, a Bacia de Sedimentação e Reservação (BSR) e as vias da captação de água pluvial do pátio de carvão da Vale. O instituto informou que a nota técnica da vistoria ainda não foi finalizada. Quando concluído, o parecer será encaminhado ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).