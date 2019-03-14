Home
>
Economia (BR)
>
Para governistas, comissão aprova PEC da Previdência até o fim do mês

Para governistas, comissão aprova PEC da Previdência até o fim do mês

O bloco de partidos que apoiou a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM -RJ), tem 39 cadeiras no colegiado, mas pode haver dissidências no grupo