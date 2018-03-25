Os melhores bairros para abrir empresas na Grande Vitória

Ao verem Itapoã crescer, Vilma e Filipe decidiram abrir uma cafeteria no bairro Crédito: Marcelo Prest

Bairro em crescimento, local perto de onde mora, espaço com pouca concorrência. São diversos os motivos que levam um empreendedor a escolher um bairro para montar um negócio. Mas algumas regiões saem na frente por terem características mais propícias que outras para a abertura de um empreendimento.

Crescer junto com o bairro, que a cada ano recebe novos prédios e novos moradores. Essa é a ideia de Vilma Favoretti, proprietária da Caffeina Cafeteria, aberta em janeiro em Itapoã, Vila Velha. Ela decidiu empreender com os irmãos, Filipe e Victor Favoretti, e buscou um local que reunisse dois fatores: expansão imobiliária e baixa concorrência.

Vimos que não tem outra cafeteria nas redondezas e que as pessoas querem poder dar um volta perto de casa, tomar um café e comer um bolo, sem ter que pegar carro. É um bairro que tem uma população boa, que quer coisas boas, produtos de qualidade, e tem poder aquisitivo, conta Vilma.

Itapoã, assim como Praia da Costa e Coqueiral de Itaparica, são alguns dos melhores bairros para quem quer montar bares, lanchonetes ou restaurantes em Vila Velha, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Idalete Carone. No total, 100 novos empreendimentos, de todos os segmentos, se instalaram nesses bairros apenas nos três primeiros meses deste ano.

Bares e restaurantes abrem muito na Praia da Costa, Itapoã e Coqueiral de Itaparica, assim como no Centro. Nesses bairros, há muitas oportunidades para salão de beleza, clínica de estética e farmácias também. Já as lojas de vestuário e de acessórios são fortes na Glória, explica.

Cristiane Lessa abriu uma loja em Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

Em Vitória, o bairro onde mais abrem novos negócios é a Enseada do Suá, que tem perfil de abrigar escritórios e prestadores de serviço. Santa Lúcia, Centro, Jardim Camburi, Mata da Praia e Praia do Canto completam a lista dos bairros que mais atraem empreendedores, observa a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

Os empreendedores buscam espaços de circulação de público e vagas de estacionamento. Os bairros que recebem mais negócios são mistos, ou seja, residencial e comercial. São bairros com uma população maior. A tendência é que os serviços e o comércio fiquem cada vez mais próximos do cidadão.

Já em Cariacica, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica (Idesc), Albuino Azeredo Junior, destaca que tanto polos gastronômicos quanto polos industriais apresentam boas oportunidades para os empreendedores.

Em Vila Palestina, vamos implantar um polo gastronômico na Rua Jerusalém. Hoje já existem vários restaurantes, mas a via será fechada e os bares vão poder colocar mesas na rua. A mesma coisa será feita em Vera Cruz, Vila Capixaba e Campo Grande, adianta. Em Campo Grande, por exemplo, foram 647 novos negócios instalados em 2017.

Com a implantação do entreposto da Zona Franca de Manaus na região de Vila Cajueiro e Nova Rosa da Penha, as oportunidades surgem para indústrias, empresas de transporte, de logística e de alimentação.

Na Serra, a região de Laranjeiras segue se destacando quando o assunto são novos empreendimentos: os bairros Parque Residencial Laranjeiras, Colinas de Laranjeiras e Morada de Laranjeiras receberam 631 novos negócios em 2017, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Cidade.

Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Barcelona e Porto Canoa são locais que recebem muitos restaurantes, bares, lojas de cosméticos e de vestuário, pontua o titular da pasta na Serra, Paulo Menegueli.

Foi em Laranjeiras que a empreendedora Cintya Dias decidiu abrir a academia Crossfit Citius, junto com seu marido Rodrigo Pinto. A baixa concorrência e a alta circulação de pessoas foram fatores determinantes para a implantação do negócio, funcionando há duas semanas.

É um bairro que está crescendo, mas já é populoso. A gente vê que as pessoas querem serviços no bairro, perto de casa, conta Cintya.

Cintya e Rodrigo apostaram em um local com movimento para abrir uma academia Crédito: Vitor Jubini

ESSENCIAL PARA O SUCESSO

A escolha de um bom ponto, com visibilidade e circulação de pessoas, pode ter um peso grande no sucesso de um negócio, principalmente no caso do comércio e de serviços como alimentação fora de casa.

Uma boa localização para um negócio nem sempre será boa para outro. Isso porque tudo depende do público-alvo, explica o analista do Sebrae-ES, Rafael Aguiar.

Primeiro, é fundamental definir o tipo de negócio que a pessoa vai montar. Se é loja de varejo, a circulação de pessoas, facilidade de acesso, estacionamento e boa visibilidade são fundamentais. Nesse caso, a localização é determinante para o sucesso do negócio, explica.

Se o negócio for um escritório de advocacia, por exemplo, Aguiar destaca que o ponto não é tão relevante. Nesse caso, o empreendedor pode ter um custo mais em conta alugando uma sala comercial. A mesma coisa para quem trabalha com venda pela internet. O aluguel mais barato vai impactar positivamente na estrutura de custo do negócio, avalia o analista.

Delimitar o público-alvo é outra análise fundamental para definir em que tipo de bairro empreender, diz Aguiar. Para identificar a clientela, o empreendedor deve fazer uma análise a partir do produto ou do serviço. Para produtos de maior valor agregado, pode ser vantajoso procurar um bairro nobre. Se vai trabalhar com produtos voltados para a classe C, como com uma loja de utilidades do lar e minimercado, o empreendedor deve buscar um bairro que atinja essa camada, optando por ruas principais de bairros menores, voltados para esse público, pondera.

Moradora de Jardim Camburi  e frequentadora do comércio da região , Cristiane Lessa não pensou duas vezes quando viu um ponto vagar em um centro comercial que tinha o público que era o perfil da sua ideia de negócio, uma loja de roupas fitness. Ela tinha uma sociedade de uma loja em Jardim da Penha, mas vendeu sua parte. Em novembro do ano passado, abriu as portas da Lessa Fitness.

Eu tinha ido na loja do lado e pedido uma indicação. Os pontos dessa calçada são muito disputados. Quando vi que a menina da loja estava passando esse ponto, decidi aproveitar. O bairro é populoso, tem muito jovem. Estou gostando bastante.

COMO ESCOLHER O LOCAL PARA INVESTIR

É comércio ou serviço?

Geralmente os negócios mais impactados pelo local são os do comércio varejista de produtos, que necessita de ponto fixo, como mercados, bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, lojas de vestuário e de acessórios, utilidades do lar, farmácias, lojas de veículos e de material de construção, e serviços como salões de beleza. Escritórios de contabilidade, por exemplo, não precisam de um ponto onde há circulação de pessoas.

Analisar o público-alvo

É preciso avaliar: para quem vou vender? A partir dessa análise inicial, é possível apontar em quais bairros o produto ou o serviço terá mais mercado.

Ponto com visibilidade

De nada adianta estar em um bairro promissor se o negócio é escondido. Escolha um local de grande circulação de pessoas, que tenha estacionamento, facilidade de acesso e boa visibilidade.

Estado do imóvel

Um bom estado de conservação do imóvel e uma instalação já existente são alguns pontos que podem ajudar o empreendedor.

Consulta prévia

É importante fazer uma consulta prévia do município onde vai ser localizado o negócio para evitar surpresas. É preciso ver se o empreendimento se adequa ao PDU e se o imóvel não tem pendências com o município.

Negociar aluguel

Negociar o aluguel e as condições contratuais é importante para viabilizar o negócio. Coloque todas essas informações na ponta do lápis e veja se o empreendimento, naquele ponto, ainda é atrativo.