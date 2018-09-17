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Operação Open Doors

Operação policial busca quadrilha especializada em fraudes bancárias

Polícia Civil do Rio cumpre 45 mandados de prisão contra investigados; grupo se passava por funcionários de bancos para obter dados pessoais em ligações telefônicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 13:50

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 13:50

Golpe por telefone causou prejuízo de mais de R$ 500 mil em alguns casos Crédito: Pixabay
A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta segunda-feira, 17, 45 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha nacional especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em seis Estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, além do Rio de Janeiro.
Os investigados foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio, pela prática de crimes patrimoniais, com subtração de valores das contas bancárias por meio de transações fraudulentas, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Ao todo, 237 pessoas estão envolvidas no esquema fraudulento. É a segunda etapa da Operação Open Doors, que foi desencadeada em agosto de 2017.
Uma das fraudes praticadas pelo grupo é o envio aleatório de e-mails e mensagens por celular a milhares de pessoas. As mensagens eram identificadas como sendo de instituições bancárias e pediam para que os clientes atualizassem suas senhas clicando em um endereço específico na internet.
Ao clicar nesses endereços, as vítimas eram direcionadas a websites com programas capazes de capturar informações de contas e senhas, que permitiam à quadrilha retirar quantias dessas contas de forma fraudulenta.
Outro golpe do grupo, que causava prejuízos ainda maiores segundo o Ministério Público (chegando a R$ 500 mil em alguns casos), era a ligação telefônica para potenciais vítimas. Os fraudadores se faziam passar por funcionários de bancos para obter dados pessoais. Entre os alvos estavam inclusive funcionários do setor financeiro de grandes empresas.
Os integrantes da organização adotaram mecanismos para camuflar a origem ilícita do produto de seus crimes econômicos, na figura típica conhecida como lavagem de dinheiro, por meio da utilização de laranjas na compra de terrenos, apartamentos e salas comerciais e para a ocultação de patrimônio, diz nota do MP.

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