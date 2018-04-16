Odebrecht deve quase R$ 1 bilhão no Peru

Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG

"Chegamos a ter quase 300 caminhões trabalhando ao mesmo tempo. É uma pena o que aconteceu com eles e conosco", lamenta Juan Alonso Checa enquanto abre um arquivo no computador. Ele vira a tela e a planilha mostra que a Odebrecht deve mais de 16 milhões de soles peruanos à sua empresa. O drama da MIQ Logistics é compartilhado por mais 562 empresas que estão há mais de um ano sem receber da brasileira e, juntas, cobram dívida que já passa dos 900 milhões de soles ou quase R$ 1 bilhão. Peça central do escândalo de corrupção que também levou um ex-presidente para a cadeia no Peru, a Odebrecht está com as contas bloqueadas e, enquanto colabora com o Ministério Público, se esforça para seguir a vida e tentar se reerguer.

O avanço da operação Lava Jato no Brasil revelou que o esquema de corrupção usado pelas grandes empreiteiras brasileiras foi replicado em vários países da América Latina. Como um fio de novelo puxado, a investigação mostrou que o modelo foi replicado da Argentina à Venezuela. No Peru, a Odebrecht reconheceu pagamento de US$ 29 milhões em propina. A notícia de que diversos governos receberam dinheiro ilegal da empreiteira deflagrou uma crise interna sem precedente que, para a Odebrecht, resultou no bloqueio de contas e ativos.

Juan Alonso Checa, gerente-geral da MIQ Logistics, lembra bem desse momento. Era fevereiro de 2017 e, logo depois do congelamento das contas, paramos de receber. Os caminhões da empresa de Alonso Checa carregavam tubos para o maior projeto da empreiteira brasileira no Peru: o Gasoduto Sur. O ambicioso empreendimento de US$ 7,3 bilhões prevê uma rede de gasodutos com 1.134 quilômetros de extensão para cruzar o país em um trajeto complexo que vai do litoral à floresta e chega a uma altitude perto de 5 mil metros. As obras estão paradas e a MIQ Logistics vê a dívida crescer US$ 150 mil por mês porque a conta da armazenagem dos tubos continua chegando.

São justamente as empresas contratadas para o gasoduto que compõem a maioria da Associação de Fornecedores da Odebrecht. A entidade reúne 563 empresas que têm 922,8 milhões de soles peruanos a receber  cerca de R$ 970 milhões  sendo que quase 150 empresas não aguentaram e tiveram de fechar as portas nos últimos meses. Cálculos não oficiais citam que, no efeito dominó do tsunami gerado pela brasileira, mais de 10 mil trabalhadores perderam o emprego.

O grupo que sofreu calote é variado e vai de fabricantes de motores a empresas de segurança privada passando por companhias aéreas, escritórios de auditoria e fabricantes de caminhões. Alguns dos empresários da lista vão praticamente toda semana cobrar o dinheiro pessoalmente no escritório da Odebrecht, instalado em moderno edifício espelhado em uma das zonas comerciais mais caras de Lima.

Uma das menores dívidas da lista é da Niban Buffets. Eddy Huamani Mori é o dono e o sushiman da empresa que atende casamentos e eventos corporativos. Fornecíamos refeições em almoços corporativos e coffee breaks. Todos os eventos eram bem bonitos, mas fiquei muito tempo sem receber. Hoje, Mori comemora porque recebeu um inesperado pagamento há cerca de duas semanas. Eles deviam pouco, eram algumas centenas de soles, mas finalmente pagaram.

O sushiman foi beneficiado pelo esforço que a empreiteira tem feito para tentar reduzir a lista de devedores. Desde o congelamento das contas, a empresa ficou sem dinheiro e a venda de ativos precisa ser autorizada pelo governo, que não aprovou a venda de dois grandes projetos: uma hidrelétrica e um empreendimento de irrigação. Sem faturar, o braço de engenharia da Odebrecht conseguiu que o governo flexibilizasse parcialmente a regra e, agora, a venda de equipamentos de até US$ 50 mil pode ser feita sem necessidade de aval.

Assim, computadores e equipamentos de escritório passaram a ser vendidos para retomar pagamentos aos fornecedores. As menores dívidas, como do buffet japonês, têm prioridade e cerca de 200 empresas já receberam algum valor.

A Odebrecht Peru reconhece que deve cerca de US$ 260 milhões aos fornecedores peruanos  cerca de R$ 890 milhões. Em nota, a empresa diz que tem bens suficientes para quitar todas as dívidas no país, mas está impedida de vender seus bens e, assim, poder cumprir com seus compromissos. Os fornecedores têm claro que o problema está nas medidas extraordinárias adotas pelo Estado. Quando o governo permitir o avanço da venda dos ativos, a empresa cumprirá os pagamentos, diz a empresa em nota.

Nome da empresa é retirado de edifício

Quando o governo peruano congelou as contas da Odebrecht, cerca de US$ 18 milhões em nome da empresa foram bloqueados. Para sair dessa situação, a Odebrecht quer negociar ativos para retomar a vida. Em agosto do ano passado, os brasileiros anunciaram a venda da hidrelétrica de Chaglla por US$ 1,4 bilhão.

O negócio, porém, ainda não teve o aval do governo peruano. Então, nenhum centavo chegou à conta da empresa.