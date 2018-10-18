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Desvalorização

Número brasileiros com mais de US$ 1 milhão recua 19% em 2018

Desvalorização do real é uma das razões para queda no total de milionários; riqueza por adulto no País em dólares recuou 36% desde 2011
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 11:02

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 11:02

Crédito: Reprodução/Pixabay
Com a desvalorização do real no último ano, o número de brasileiros que detêm fortunas superiores a US$ 1 milhão caiu 18,9%, passando de 190 mil, em 2017, para 154 mil neste ano. Segundo levantamento do banco Credit Suisse, a retração só não é maior que a registrada na Argentina, onde o total de milionários diminuiu 31%, para 21 mil.
Afetado por crises políticas e econômicas, o Brasil tem enfrentado sérias dificuldades nos últimos anos, afirma o relatório do banco suíço. A riqueza por adulto no País em dólares recuou 36% desde 2011. Nos dez anos anteriores, porém, havia triplicado, passando de US$ 8 mil para US$ 26,2 mil per capita.
O estudo aponta ainda que a parcela de brasileiros com riqueza total inferior a US$ 10 mil é superior à média global. No Brasil, 74% da população se encontra nessa situação, enquanto, no mundo, a parcela é de 64%.
Ainda de acordo com o banco, a desigualdade no País é a principal explicação para o maior número de pessoas com menos de US$ 10 mil e foi exacerbada pelo aumento no desemprego e no número de trabalhadores informais.
Em todo o mundo, há hoje 42 milhões de milionários, um crescimento de 5,8% na comparação com 2017. A Itália foi o país com a maior alta, de 17,2%, somando 1,4 milhão de pessoas com riqueza superior a US$ 1 milhão. Os Estados Unidos continua no primeiro lugar do ranking dos países com maior número de milionários, com 17,3 milhões de pessoas.

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