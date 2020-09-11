Nubank compra Easynvest e entra no mercado de investimentos

Nubank agora vai atuar na área de investimentos Crédito: Divulgação/Nubank

SÃO PAULO - O Nubank anunciou a compra da corretora Easynvest nesta sexta-feira (11). Com a aquisição, o banco digital entra no mercado de investimentos, em um momento de juro baixo e grande demanda por ativos de risco.

Por enquanto, clientes de uma plataforma não terão acesso à outra, mas o objetivo é integrar os serviços após aprovação da transação junto a Banco Central e Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O processo pode levar até seis meses.

Esta é a terceira aquisição do Nubank em 2020. O banco comprou a consultoria de tecnologia Plataformatec no começo do ano e adquiriu a empresa americana de engenharia de software Cognitect há dois meses.

"O mercado de investimentos no Brasil ainda é muito complexo, com produtos caros e muitas distorções. Quanto menos favorecido o cliente, piores são as opções de investimentos. Vamos solucionar isso, replicando o modelo Nubank de levar simplicidade e eficiência para as pessoas, usando tecnologia e difundindo o nosso valor de foco total no cliente", diz David Vélez, fundador e presidente do Nubank.

Fundada em 1968, a Easynvest tem 1,5 milhão de clientes e mais de R$ 23 bilhões em ativos sob custódia. Seus acionistas, como o fundo de private equity (fundo de capital privado) Advent, se tornarão investidores do Nubank.

A corretora se destaca por não ter taxa de corretagem para investimento em renda fixa e garante que, até a aprovaçaõ do negócio pelos reguladores, os custos para clientes não mudam.

Com a preferência por serviços digitais na pandemia, o banco foi de 19 milhões de clientes no começou o ano para cerca de 30 milhões em setembro. A fintech brasileira reduziu seu prejuízo no primeiro semestre para R$ 95 milhões ante uma perda de R$ 140 milhões no mesmo período de 2019.

O Nubank é a segunda maior emissora de cartão de crédito do Brasil, atrás apenas do maior banco do país, o Itaú Unibanco, segundo análise do UBS.

Recentemente, o banco levantou US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) em investimento, de acordo com documento protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC), regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, em junho. Foram cinco investidores, não identificados.