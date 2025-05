Convite aceito

Nubank anuncia contratação de Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC

Economista deve assumir posições de vice-chairman e chefe global de políticas públicas em 1º de julho, quando chega ao fim quarentena de seis meses

Publicado em 6 de maio de 2025 às 19:45

SÃO PAULO - O Nubank disse nesta terça-feira (6) que convidou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para assumir os cargos de vice-chairman e chefe global de políticas públicas do banco digital.>

Segundo o Nubank, Campos Neto, que comandou a autarquia entre 2019 e 2024, deve assumir as posições em 1º de julho, quando encerra a quarentena de seis meses exigida para que ex-diretores do BC possam exercer funções na iniciativa privada.>

Roberto Campos Neto vai representar a controladora Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ele responderá diretamente a David Vélez, fundador e CEO do banco, para apoiar a expansão internacional do Nubank e representar a controladora Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais. Também será responsável para "desenhar a estratégia de negócios de longo prazo do Nu", segundo comunicado.>

Além dos cargos de liderança, Campos Neto também será um membro não independente do conselho de administração da Nu Holdings.>

O ex-presidente do BC, segundo o banco digital, informou à Comissão de Ética Pública do Brasil (CEP) que tem intenção de ingressar na companhia após a conclusão de seu período de quarentena.>

"Damos as boas-vindas a Roberto Campos Neto, que tem sido um dos principais pensadores do mundo sobre como usar a tecnologia para avançar os sistemas financeiros locais por meio de sistemas como o Pix e o Open Finance", disse em comunicado o CEO do Nubank, David Vélez.>

Comunicado do Nubank destaca que a gestão de Campos Neto no Banco Central foi responsável por inclusão financeira, aumento da concorrência e avanços que levaram à inclusão de milhões de brasileiros no setor bancário.>

No período, houve o lançamento do método de pagamento instantâneo Pix, avanço da agenda do Open Finance, de integração dos sistemas financeiros, e promoção do Drex, real digital que usa a tecnologia blockchain.>

Antes do Banco Central, Campos Neto ocupou cargos de liderança no setor financeiro por mais de duas décadas, em empresas como Santander, Claritas Investments e Bozano Simonsen. Campos Neto tem bacharelado e mestrado em economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).>

"Estou ansioso por essa mudança de carreira e por liderar as equipes do Nubank em sua jornada contínua para desenvolver produtos e serviços financeiros inovadores, apoiando políticas e regulações modernas e competitivas no cenário internacional, levando a um maior acesso, transparência e qualidade para os consumidores", disse Campos Neto em comunicado do Nubank.>

