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Investimento

Novo hipermercado na Serra vai abrir 250 vagas de emprego

Local vai contar com 12 lojas, praça de alimentação, agência bancária e lotérica
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

23 jul 2019 às 22:31

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 22:31

Hipermercado vai ficar em Barcelona, na Serra Crédito: Reprodução - Casagrande
Uma nova loja da rede de supermercados Casagrande em Barcelona, na Serra, deve abrir 250 empregos diretos até o fim de setembro, quando a unidade tem previsão para ser inaugurada. O hipermercado ocupará cerca de 7 mil metros quadrados e terá um mall com lojas, restaurantes e bancos.
O grupo não divulgou o valor do investimento. "Essa vai ser a terceira loja no formato hipermercado. Já temos uma em Linhares e outra em Aracruz. Além do hipermercado também haverá espaço para outras 12 lojas, praça de alimentação, loteria e uma agência bancária", disse o diretor de marketing da rede, Eduardo Casagrande.
Além dos itens alimentícios, o hipermercado também terá outras áreas para lazer e camping, produtos eletrônicos, mercado pet, entre outras. 
> Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos
Contratações
Entre as vagas que serão abertas com a nova unidade estão operadores de caixa, açougueiros, vendedores de eletroeletrônicos, vendedores do setor de moda, entre outros.
O processo seletivo deve começar cerca de 30 dias antes da inauguração segundo Eduardo Casagrande, ou seja, perto do final de agosto.
> Blitz no supermercado: produtos tamanho família nem sempre compensam
Mais unidades
O Grupo Casagrande ainda está realizando outros investimentos pelo Estado. "Além desse hipermercado estamos construindo lojas em São Mateus, Vila Velha, duas em Linhares e estamos começando a colocar em operação o maior centro de distribuição de frutas que vai atender as lojas da rede Casagrande", contou Eduardo.
A rede teve início em Linhares e é formada por mais de 20 lojas, com filiais em toda a Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Teixeira de Freitas, na Bahia.
> Beatriz Seixas | Supermercados: crescer para não desaparecer
 
 

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