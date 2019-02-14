Home
>
Economia (BR)
>
Nova Previdência: Ricos e pobres vão se aposentar com a mesma idade

Nova Previdência: Ricos e pobres vão se aposentar com a mesma idade

Em linha com o discurso que vem sendo construído pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, a mensagem da ação será o combate aos privilégios